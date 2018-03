A.F.Th. wint prijs met zin

De beste Nederlandse literaire zin van het afgelopen jaar gaat over een mes: „Misschien had het mes gebloosd omdat een hand het dwong in het geniep te doden, in het donker achter jaspanden, die zelfs de bloedblos nog aan het oog onttrokken.” De zin, afkomstig uit Mim van A.F.Th. van der Heijden, is bekroond met de Tzumprijs (een trofee en 29 euro: één euro per winnend woord).

De jury nomineerde bijna vijftig zinnen. Acht zijn afkomstig uit De literaire kring van Marjolijn Februari (zoals „Elk jaar is een prullenbak”).

Opmerkelijk is dat drie genomineerde zinnen zijn geschreven door Richard Klinkhamer, die vorig jaar Woensdag gehaktdag publiceerde over de doodslag op zijn vrouw. „Het leven is dragelijk, als je de tralies kunt negeren.”

Dat de Tzumprijs inmiddels een instituut van formaat is geworden, blijkt uit een genomineerde zin uit Arie Storms De bruid en de kogel waarin de prijs figureert: „Nee, dit is een zin waar ik niet uit ga komen (hoeft niet te worden ingestuurd voor de Tzumprijs).”

De zinnelijkheid van zinnen komt ook naar voren in de opmerkelijkste zin uit Vladiwostok! van P.F. Thomése: „Een oceanisch zwelgen in de onbekende mogelijkheden van de taal was het en het gaf hun stilletjesaan een geilachtig gevoel, zodat op den duur hun geslachten, verstopt in het donker, dik en lui aan het zwellen waren.”