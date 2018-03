100% VIKTOR & ROLF

Persoonlijk

Naam: Viktor Horsting en Rolf Snoeren

Geboren: beiden in 1969, Viktor in Geldrop en Rolf in Dongen.

Uitspraak: ‘Een man is goed gekleed als hij zich in elke situatie zichtbaar goed voelt.’

Opmerkelijk: De herencollectie ‘Monsieur’ weerspiegelt hun eigen smaak. En die is opvallend klassiek, uiteraard met een twist en een dosis romantiek.

Ambassadeur: Zanger en entertainer Rufus Wainwright.

X-factor: Viktor & Rolf zijn zo Hollands als klompen en molens, maar bewegen zich bewust en uitsluitend in de internationale kunst- en modescene. Dat maakt ze ongrijpbaar, maar des te interessanter.

Modestatus: Viktor & Rolf is ons meest ambitieuze en bekendste modeduo. Snel en doordacht bouwden ze hun imperium op. Om internationaal verder te kunnen groeien, verkochten ze onlangs een meerderheidsaandeel aan Renzo Rosso, oprichter van het jeanslabel Diesel. Viktor & Rolf willen geen perfect man- of vrouwbeeld neerzetten, hun werk is een weerslag van hun gevoelens over de wereld om hen heen. Vandaar dat Monsieur zo dicht bij hun persoonlijke smaak ligt, ze dragen het zelf dagelijks. Hun kleding is te koop in boutiques over de hele wereld en in hun eigen winkel aan de Via Sant’Andrea in Milaan. Prijzen liggen tussen de 250 en 1.500 euro.

Feiten: Ze studeerden in 1992 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Ze trokken eerst de aandacht met couturecollecties (vanaf 1998), waarvan creaties door diverse musea zijn aangekocht, en stapten in 2000 over op confectie, eerst voor vrouwen en vanaf 2003 ook voor mannen. Hun eerste damesparfum, Flowerbomb, verscheen in 2004 en hun herengeur Antidote in 2006. Hun definitieve doorbraak bij het grote publiek kwam in november 2006 met hun LOVE collection voor H&M. Hun 15-jarig bestaan vieren ze dit jaar met een opmerkelijke expositie in Londen: in een groot poppenhuis met poppen gekleed in miniatuurversies van hun creaties.

Viktor & Rolf over de signatuur van ‘Monsieur’: ‘Het aanbod herenkleding was te Italiaans, te klassiek (lees: Engels), of te uitgesproken. Monsieur is een combinatie van al deze elementen, maar met een duidelijk eigen V&R-stempel, een eigen seal of approval. De collectie is heel erg ons: een combinatie van ons beider smaak, en de verschillen daartussen. De tegenstelling en symbiose van klassiek en modern is in Monsieur heel duidelijk. Voor ons is Monsieur romantisch, een complexe persoonlijkheid die balanceert tussen enerzijds aanpassen, maar die aan de andere kant heel sterk zijn persoonlijkheid door laat schemeren in alles wat hij doet. Wat ons ook uitdaagt, is het feit dat je in de herenmode veel meer binnen bestaande grenzen werkt. Juist dat schijnbare gebrek aan speelruimte is een interessant gegeven. Of een man goed gekleed gaat, kun je aflezen aan snit en details, zoals een goed gekozen stropdas. We houden heel erg van het ritueel van aankleden en geven een eigen twist aan bepaalde klassiekers: college jacket, smoking, het smokingshirt et cetera. We houden ook erg van eigenzinnige mannen met een sterk geloof in eigen kunnen en regels, zoals Frank Sinatra en de hertog van Windsor.’

Viktor & Rolf over de creatie op de foto: ‘Onze voorjaars- en zomercollectie 2008 is geïnspireerd op de Britse kunstenaar David Hockney. Zijn dandyachtige manier van kleden inspireerde ons. De stijl is excentriek doch relaxed, met klassieke details. Zo maakten we het klassieke collegecolbert van jersey en met gestreepte biezen in plaats van in een effen kleur. Typisch Monsieur zijn de witte shirts met daarop onze klassieke brilmonturen geborduurd.’

beeld Peter Stigter Haar: Rutger v/d Heide, visagie: Benjamin Puckey, styling: Bonnie Orleans Voss, model: Eddy Jordan, productie & advies: Cara Schiffelers