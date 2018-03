Zie de mannen ‘zonder diplom’

David Van Reybrouck: Pleidooi voor populisme. Querido, 79 blz. € 6,95

Willem Schinkel: De gedroomde samenleving. Klement, 160 blz. € 19,90

Wie op een zonnig dagje naar de Efteling of Artis gaat, ziet ze in drommen: de vrouwen met hun waterstofperoxide-kapsel en de laatste mode uit de prijsbrekersketens, de mannen met hun gouden kettinkjes op het meestal blote bovenlijf, de kinderen die Dennis of Esmeralda heten, van jongs af aan gezegend met een multifunctionele gsm. En allemaal met hun eigen tattoo.

De Vlaamse schrijver David Van Reybrouck zag hen zo’n tien jaar geleden al paraderen over de boulevard aan de Belgische kust. ‘Jonge dertigers waren we,’ zo herinnert hij zich. ‘Allemaal aan de universiteit gestudeerd, sommigen zelfs gepromoveerd. Veel gereisd, veel gezien. Wereldburgers wij.’ Hoe anders was het volk dat aan hen voorbij trok. ‘We keken letterlijk en figuurlijk op hen neer, maar zagen daar geen graten in. Het was de familie Flodder live. Iets om mee te lachen. [...] „Mijn god, wat een klootjesvolk!”, verzuchtte een van ons.’

Met die herinnering begint Van Reybroucks pamflet Pleidooi voor populisme, waarvan op de opiniepagina van deze krant (26.08.08) al een fragment werd afgedrukt. Van Reybrouck beschrijft die scène als een schuldbekentenis die verder gaat dan het berouw over een misplaatst dedain. Met een schok realiseerde hij zich hoe dicht hij zelf bij de ‘proleten’ stond waarover hij en zijn vrienden zich zo vrolijk hadden gemaakt.

‘Al mijn grootouders waren ook laaggeschoold, maar door de verzuiling bleven ze binnenboord,’ zo schrijft Van Reybrouck. Dankzij de pastoor mocht zijn moeder doorstuderen – ‘maar wie stimuleert laaggeschoolde ouders vandaag de dag? De commerciële media alvast niet, en de spotzieke hoogopgeleiden nog minder.’ Die vaststelling vormt de opmaat tot een indrukwekkende poging om – aldus Van Reybrouck – ‘mijn eigen blinde vlekken in kaart te brengen. [...] Zoals elk essay schrijf ik ook dit in eerste instantie tegen mezelf.’

Het resultaat is een vurig en soms zelfs aangrijpend pleidooi voor de rehabilitatie van het volk dat, in weerwil van een redelijke welstand, maatschappelijk en politiek stilzwijgend is afgeschreven. Zij zijn de verliezers van de ‘diplomademocratie’, aldus Van Reybrouck. Ook al verdient de loodgieter of de geschoolde arbeider misschien net zoveel als de universitaire docent, zijn wereld, zijn ideeën en zijn toekomst doen niet meer ter zake op de plekken waar de beslissingen vallen.

In de politiek wordt hij nauwelijks nog vertegenwoordigd. Om te beginnen niet omdat het aantal kamerleden in Vlaanderen en Nederland zonder hogere opleiding in de afgelopen halve eeuw gestaag is afgenomen. Inmiddels vormen ze nog maar 20 procent van het aantal afgevaardigden, tegen 75 procent van de Nederlandse bevolking als geheel. Nog maar één afgevaardigde heeft alleen lager onderwijs genoten; in 1937 was dat nog 45 procent.

Over die discrepantie lijkt niemand zich erg druk te maken, anders dan over die van het aantal vrouwen of allochtonen in de Kamer. Onbedoeld lijken de pogingen om dat laatste recht te trekken, de afwezigheid van de lagergeschoolden nog te versterken. Niet alleen omdat hún probleem stilletjes achter die misstanden verdwijnt, maar meer nog omdat daarmee voor die groepen geworden die toch al gearriveerd waren – op zijn Vlaams gezegd: de ‘mannen en madammen met een diplom.’

Nu zit er – anders dan Van Reybrouck zich lijkt te realiseren – bij deze verontwaardiging wel een addertje onder het gras. Want een democratisch parlement is niet in de eerste plaats een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking. Het reflecteert de politieke opinies van die bevolking, en dat is iets heel anders. Precies daarom houden wij verkiezingen, in plaats van Maurice de Hond opdracht te geven een representatief parlement samen te stellen. Wij weten: ook een fabrikantenzoon kan heel goed de belangen van arbeiders verdedigen – zoals Friedrich Engels in de 19de eeuw bewees.

Maar daar begint voor Van Reybrouck de andere politieke schoen te wringen. Want van verdediging van die belangen kwam het in de traditionele arbeiderspartijen de afgelopen decennia steeds minder. De vooruitstrevendheid die hun handelsmerk was richtte zich meer en meer op de waarden van de hoogopgeleiden die in hen de dienst uitmaakten. Met de toenemende immigratie in Nederland kwam zij tenslotte haaks te staan op die van hun achterban van weleer – die in zijn gemopper al snel van racisme werd verdacht.

Zo voltrok zich in de politiek de fatale tweedeling die ook de samenleving als geheel begon te verscheuren. Niet geld was daarin de de scheidende factor, maar opleiding (in een ‘kenniseconomie’ de sleutel tot een succesvolle toekomst, zeggenschap en macht) en in het verlengde daarvan levensstijl. Die laatste was de zichtbaarste uitdrukking van de marginalisering van het ‘klootjesvolk’ in het wereldbeeld van de ‘mannen en madammen met diplom’, waaruit Van Reybrouck zelf maar net op tijd ontwaakte.

Hoe subtiel die verwijdering plaatsvond, en hoe ironisch ze vaak door de beste bedoelingen gedreven werd (en wordt), blijkt onwillekeurig uit het zojuist verschenen boek De gedroomde samenleving van de socioloog Willem Schinkel. Als spraakmakend auteur van de lijvige studie Denken in een tijd van sociale hypochondrie en – nog maar enkele weken geleden – invité in VPRO’s Zomergasten, tracht hij in dit populair geschreven boekje duidelijk te maken wat er mis is met de integratiepolitiek waarmee allochtone groepen de Nederlandse samenleving in worden getrokken.

De raakpunten met het pamflet van Van Reybrouck springen direct in het oog. Beide schrijven over marginale groepen die ver afstaan van de centra van macht en zeggenschap. Maar hun toon, benadering en vooral hun maatschappijvisie konden niet verder uit elkaar liggen dan ze doen. Ondanks zijn poging tot een zekere vlotheid, verraadt Schinkel in alles zijn universitai-

Hoe voegen we de marges bij de samenleving?

re, enigszins professorale positie – en dat pakt in dit geval niet goed uit.

Wat verraadt het woord ‘integratie’? zo vraagt Schinkel zich af. Het zegt dat er een geheel bestaat dat samenleving heet en waarin de vreemde die van buiten komt moet worden opgenomen. Twee veronderstellingen dus: de maatschappij vormt een geheel en daaromheen zit een buitenkant die daar aan de ene kant wél bij hoort (allochtonen wonen in Nederland) maar aan de andere kant niet (want ze moeten nog worden geïntegreerd).

Daar is weinig tegen in te brengen, want net als Van Reybroucks ‘klootjesvolk’ hebben allochtonen in de samenleving een nogal tweeslachtige status. Maar Schinkel ziet in die tegenspraak (tegelijk wél en niet ergens bij horen) geen poging om een onbestemd fenomeen in woorden te vatten, maar een heuse logische contradictie.

En die tegenspraak heeft de samenleving ook nodig, zo stelt hij vervolgens vast. Want nu zij, aan het einde van de de grote maatschappelijke ideologieën, niet meer weet waar het eigenlijk met haar naartoe moet, kan ze haar identiteit alleen nog ontlenen aan wat zij zelf niet is. En dus kan ze het niet stellen zonder die niet-geïntegreerde rand, omdat ze alleen in het contrast daarmee kan weten wie ze is. Zo welwillend als het integratiebeleid ook lijkt, in werkelijkheid kan het er alleen op uit zijn het bestaan van groepen niet-geïntegreerden te bestendigen.

Ook met die vaststelling is, hoe cru ze ook mag klinken, weinig mis. Ook al put een samenleving zich uit in humanistische welwillendheid, ze zal altijd iets buiten haar nodig hebben om haar identiteit tegen af te zetten. Dat kunnen zondebokken zijn, vreemde volkeren of marginale groepen: aan die wet, die de droom van een gelukkig vereende mensheid voor altijd illusoir maakt, ontkomen we helaas niet.

Bij Schinkel gaat het echter mis op twee punten. Om te beginnen spreekt er uit zijn hele boek een aangehouden weerzin tegen deze harde antropologische wet, die echter nooit wordt uitgesproken. En ten tweede doet hij alsof de grootheden in die wet (de samenleving en haar niet-geïntegreerde marge) twee onveranderlijke dingen zijn. Vandaar zijn conclusie: allochtonen rest alleen nog maar wanhoop. Hoe meer ze moeten integreren, hoe minder ze het kunnen – want de samenleving heeft hen als ‘negatief’ broodnodig.

Nu valt het voor een allochtoon ongetwijfeld niet mee om vandaag de dag als een ‘gewone’ Nederlander door het leven te gaan. Maar zo fataal als Schinkel de situatie voorstelt is het allerminst. De allochtoon die nu nog marginaal is, hoeft dat over tien jaar niet meer te zijn – ook al blijft de marge op zichzelf bestaan. Hetzelfde gold tenslotte ooit voor het arbeidersvolk waaruit Van Reybrouck voortkwam, net als zijn vrienden, ‘allemaal aan de universiteit gestudeerd, sommigen zelfs gepromoveerd.’

Van dergelijke schijnparadoxen wemelt het in Schinkels boek, waarin een té groot geloof in abstracte termen samengaat met een gebrek aan werkelijkheidszin. Illustratief voor dat laatste is zijn kritiek op de culturele aanpassing die van allochtonen wordt verwacht. Enerzijds wordt gesproken over de noodzaak van ontmoeting, zo stelt hij vast, maar het besef dat je daarvoor met zijn tweeën moet zijn gaat geheel teloor in de eis dat de vreemde zich aanpast aan ons – en niet andersom.

Dat klinkt logisch genoeg, maar vergeet één cruciaal ding: die ontmoeting vindt niet plaats op neutrale grond. De vreemde komt aan in een land waar reeds waarden, normen, wetten en gebruiken bestaan. Die hadden er ook níet kunnen zijn; in dat opzicht zijn ze inderdaad willekeurig. Maar zij zijn er wel en daaraan ontlenen ze hun voorrang. Die heeft de nieuwkomer allereerst te aanvaarden. Pas daarna past het de autochtoon om te zien of ook híj niet iets nieuws leren kan, of het zijn ‘gast’ in ieder geval zo gemakkelijk mogelijk kan maken.

In elke samenleving geldt dat het ene beter is dan het andere. En ook al kan dat nooit helemaal worden verantwoord, dat is de norm die de samenleving – desnoods met geweld – zal verdedigen. In zijn poging de fundamenten daarvan te ontmantelen (en dat lukt altijd, want échte fundamenten zijn er niet), introduceert Schinkel een relativisme dat de politiek inmiddels danig is opgebroken. Niet alleen maakt het de reële problemen (‘in de wijken’) te midden van al deze abstracties vrijwel onzichtbaar. Maar het werpt zich ook op als de pleitbezorger van een uitgesloten groep die daar alleen maar nadeel van heeft.

Want wat heeft Van Reybrouck uiteindelijk gemaakt tot de uitmuntende denker en schrijver die hij zich in Pleidooi voor populisme toont? Het feit dat zijn ouders, en vervolgens hijzelf, vanuit het maatschappelijke centrum ertoe werden geroepen deel te krijgen aan de kennis, waarden en tenslotte levensstijl van wie ‘er al waren’. Het waren de zuilen en maatschappelijke organisaties die het verkeer tussen centrum en periferie gaande hielden.

Ongetwijfeld deden ze dat vanuit het besef dat de waarden van die samenleving ‘de beste’ waren, en misschien zelfs met een zeker paternalisme. Maar het redde het ‘lagere volk’ van de machteloze rancune waarin een elite het in eigen sop liet gaarkoken, toen ze – zelf geprivilegieerd – de waarde van die privileges in twijfel begon te trekken omdat ook de ‘arbeiderscultuur’ moest leren op zichzelf trots te zijn.

Het gevolg, zo stelt Van Reybrouck vast, was een ontworteling van datzelfde volk, dat zich nu eenmaal niet op eigen kracht verhief. Misschien wilde het dat inmiddels ook niet meer. Gekrenkt greep het zijn kans, toen het populisme stem gaf aan de grieven die het zo lang voor ‘fascististisch’ had horen uitmaken dat het aan dat woord nauwelijks nog aanstoot nam.

Dat is – schrijft Van Reybrouck – niet iets om van te schrikken. Ook in de 19de eeuw begon de sociale strijd met wild geschreeuw en schrikwekkende parolen. Dát is de belofte van het hedendaagse (vergelijkenderwijs nogal tamme) populisme. Met een beetje geluk eindigt het keurig democratisch, zoals ooit de sociaaldemocratie deed, en niet zoals de nazi-zege van 1933 waarmee het steevast wordt vergeleken. Die hoop zij hem vergund – al liep het socialistisch radicalisme indertijd in Rusland ook niet bepaald bemoedigend af.