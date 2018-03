Zelfs de koning kan een volk geen taal opdringen

Guy Janssens en Kris Steyaert, m.m.v. Bernard Pierret: Niets meer dan een boon in de brouwketel. Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). VUB Press, 463 blz. € 29,95

Vlamingen en Walen zijn het niet vaak met elkaar eens geweest. Dat waren ze wel in de periode 1814-1830 toen ze te keer gingen tegen de taalpolitiek van koning Willem I. Die politiek was er dan ook naar. Om van het Verenigde Koninkrijk een echte natie te maken, had de koning bedacht, moeten we zorgen dat het Nederlands de enige officiële taal wordt.

Over de achtergrond van zijn plannen, de inhoud, de uitwerking, de uitvoerders, de resultaten en het mislukken ervan gaat het boek van Guy Janssens en Kris Steyaert; trouwens niet alleen over Wallonië en Luxemburg, maar ook over Vlaanderen, want ook daar was het nodige te doen.

Willem zette er meteen vaart achter. Twee maanden na zijn troonsbestijging in 1814 kondigde hij af dat alle akten in Vlaanderen voortaan in het Nederlands geschreven moesten zijn. Dat was een revolutionaire daad in een gebied waar die akten sinds mensenheugenis in ’t Frans waren. In Wallonië volgde Willem de weg van het onderwijs door op diverse plaatsen rijksscholen te stichten waar de voertaal Nederlands zou zijn en waar Nederlandse onderwijzers voor werden aangetrokken. Er werden verder hele reeksen schoolboeken Nederlands voor Franstaligen geschreven en ingevoerd. Aan de universiteit van Luik kwam een leerstoel Nederlandse letterkunde, bezet door de Amsterdammer Johannes Kinker.

In 1819 kwam de volgende koninklijke stap, het besluit dat in Vlaanderen bij de behandeling van alle openbare zaken alleen nog Nederlands gebruikt mocht worden. Dat was een stap te ver en het eerste verzet diende zich aan, zoals in Gent, waar de advocaten weigerden in het Nederlands te pleiten. Toen de koning ook nog eens bepaalde dat wie ambtenaar wilde worden Nederlands moest kunnen spreken, was de maat vol.

Er volgden petities om de taalmaatregelen te verzachten, de laatste met 300.000 handtekeningen respectievelijk kruisjes van Walen, de Franstalige bourgeoisie in Vlaanderen, maar ook van analfabete Vlaamse boeren, die alleen maar (Nederlands!) dialect spraken. Willem gaf toe, maar te laat. In 1830 kwam er een einde aan het Verenigd Koninkrijk en Willems taalpolitiek, naar aanleiding van een stomme opera over een vrouw die niet kon praten. De koning had de les geleerd: er is geen volk dat zich een taal laat afpakken, maar nog minder zich een taal laat opdringen. Dat weet inmiddels ook Geert Mak, die als presentator van zijn serie In Europa in Vlaanderen door een Vlaamse spreker werd vervangen, omdat zijn Nederlands te Hollands is. Ook de veelgeplaagde Kinker moest in Luik het veld ruimen, maar die had er geen moeite mee dat hij op kon houden met zijn ‘gallobelgische zelftuchtiging’.

Nooit eerder of later heeft een Nederlandse staatsman of regering zich om het Nederlands als taal te bevorderen zo veel moeite en geld getroost als koning Willem I en daardoor ook zo’n nederlaag geleden. Een niet geringe troost is dat enkele leidende figuren van de latere Vlaamse Beweging Walen zijn die Nederlands geleerd hebben op Willems scholen. Die scholen bleven voortbestaan, zij het voorlopig met een andere voertaal. Ook de universiteit van Gent werd weer Franstalig en bleef dat nog tot 1930 (!).

Verbazingwekkende tijd, die eerste helft van de 19de eeuw, omdat er zo veel herkenbaar en te begrijpen is, dankzij dit ‘actuele’, leerzame en verrassende boek.