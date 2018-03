Zege voor Iraanse vrouwen

De regering van de Iraanse president Ahmadinejad daagt graag de wereld uit. Maar een politiek gevecht met Iraanse vrouwen én de rechterlijke macht over nieuwe familiewetgeving is voorlopig een brug te ver.

De afgelopen maanden introduceerde de regering een voorstel voor een nieuwe wet ‘ter bescherming van het gezin’, waarin de regels voor veelwijverij worden versoepeld en belasting wordt ingevoerd op bruidsschatten voor vrouwen. Maar na een gezamenlijk protest van vrouwenactivisten en de rechterlijke macht is het voorstel voorlopig ingetrokken.

De deur van het parlement is de afgelopen weken platgelopen door prominente vrouwen, van Nobelprijswinnares Shirin Ebadi tot autocoureur Laleh Seddighi. Achter de schermen oefende de rechterlijke macht druk uit om het voorstel, dat ze zelf in eerste instantie had opgesteld, te saboteren.

Gewoonlijk staan de vertegenwoordigers van de conservatieve rechterlijke macht en de activistes tegenover elkaar in de rechtszaal, waarbij de vrouwen meestal aan het kortste eind trekken. De afgelopen jaren zijn zeker vijftig vrouwelijke activisten veroordeeld tot gevangenisstraffen – zij het meestal voorwaardelijk – en zweepslagen. Woensdag nog werden vier vrouwenactivisten veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens propaganda tegen de staat.

Toch trokken beide partijen dit keer samen ten strijde tegen de wet, die door de regering van Ahmadinejad op cruciale punten was aangepast. Die veranderingen behelsden dat mannen niet langer toestemming aan hun echtgenote hoefden te vragen voor een huwelijk met een tweede vrouw. De islam staat veelwijverij toe (maximaal vier), maar in Iran is het zeer ongebruikelijk om meer dan één vrouw te hebben. Iran is ook een van de weinige islamitische landen in het Midden-Oosten – met onder andere Syrië en Tunesië – waar de echtgenote haar man toestemming moet geven voor een tweede vrouw. Turkije heeft polygamie helemaal verboden.

„In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd toestemming van een rechter toegevoegd aan de eisen voor het aangaan van een tweede huwelijk. Maar vervolgens schrapte de regering de toestemming van de vrouw. Wij waren bang dat dit polygamie veel makkelijker zou maken”, zegt Minoo Mortazi, een van de activistes.

De rechterlijke macht was ook niet blij met de veranderingen. Woordvoerder Ali Reza Jamshidi verklaarde dinsdag dat justitie de aanpassingen van het wetsvoorstel door de regering afwees. Behalve over de versoepeling van de regels voor polygamie, was de rechterlijke macht ook ontevreden over het plan om belasting te gaan heffen op de mehrieh, een in het huwelijkscontract afgesproken bedrag, uitgedrukt in geld of goederen (bijvoorbeeld rode rozen), dat een man zijn vrouw moet geven op een door haar bepaald moment.

De onverwachte steun van de rechterlijke macht stuit op gemengde reacties onder activistes.

„Ze hebben een deur geopend”, vindt activiste Mortazi. „We moeten nu met hen samenwerken in het belang van de vrouw.” Mortazi is eerder veroordeeld tot zes maanden celstraf en tien zweepslagen, al is de straf niet uitgevoerd.

Maar andere activistes zijn cynischer. „Het hele wetsvoorstel is verkeerd, want het gaat uit van de ongelijkheid van de vrouw”, zegt Parvin Ardalan, een van de vier vrouwen die woensdag veroordeeld werden tot een voorwaardelijke celstraf wegens propaganda tegen de staat op hun website. Het is haar derde veroordeling.

Mortazi vindt dat hervormingen geleidelijk moeten worden doorgevoerd. „Mensen zullen negatief reageren op plotselinge veranderingen.” Volgens haar zijn er wel goede punten in het voorstel. „Zo staat er dat vrouwen nu ook rechters kunnen worden in Iran.”

Dat er dingen moeten veranderen, is voor haar kristalhelder. „De Iraanse staat heeft vrouwelijke politieagenten, buschauffeurs en studenten gecreëerd”, zegt Mortazi. „Maar tegelijk willen ze dat we huisvrouwen zijn en polygamie toestaan. Dat is een grote tegenstrijdigheid.”