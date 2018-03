Zeeuws Museum houdt ‘Gebed’ van Jan Toorop

Het schilderij Gebed voor de maaltijd van Jan Toorop kan in het Zeeuws Museum blijven. In april wees de Restitutiecommissie het schilderij toe aan de New Yorkse bankier Walter Eberstadt en diens zuster.

Zij claimden het doek sinds 1999.

De directeur van het Zeeuws Museum, Valentijn Byvanck, bevestigt dat Walter Eberstadt na onderhandelingen nu bereid is om het schilderij aan het museum te verkopen. Byvanck: „Ik wacht nog op het contract, maar ik ben al wel fondsen aan het werven want de koop moet voor 30 november rond zijn. De vraagprijs, 380.000 euro, is niet hoog. Op de veiling zou het schilderij waarschijnlijk veel meer opbrengen.”

Gebed voor de maaltijd (1907), een van de topstukken uit het Zeeuws Museum, was voor de Tweede Wereldoorlog in het bezit van Eberstadts grootouders, het Duits-Joodse echtpaar Flersheim dat in 1944 in een concentratiekamp om het leven kwam. In 1938 werd het doek door de nazi’s gestolen uit een opslag in Frankfurt. Het Zeeuws Museum kocht het schilderij in 1981 bij de Haagse kunsthandelaar Ivo Bouwman.

De claim van Eberstadt werd in eerste instantie, in 2000, door het museum afgewezen omdat het schilderij in 1981 in goed vertrouwen was aangekocht. Later werd de zaak door beide partijen voorgelegd aan de Restitutiecommissie die ten gunste van de familie Eberstadt beschikte. Eberstadt kreeg het doek dit voorjaar terug onder de voorwaarde dat hij het geïndexeerde aankoopbedrag uit 1981 aan het museum zou betalen, 130.000 euro. Ook moest hij het bij een eventuele verkoop eerst aan het Zeeuws Museum aanbieden.

Valentijn Byvanck wil voor de terugkoop van het schilderij een beroep doen op verschillende fondsen: „Ik heb gisteren gesproken met de Mondriaan Stichting en volgende week praat ik met de Vereniging Rembrandt en de Provincie Zeeland. Ik hoop dat ik zo genoeg geld, 250.000 euro, bijeen krijg. Het Zeeuws Museum heeft de afgelopen jaren weinig beroep op die fondsen gedaan en dit is een cruciale aankoop: het is een prachtig kunstwerk waar de Zeeuwse bevolking erg aan gehecht is. Dus er is alle reden om het voor Zeeland te behouden.”

Volgens Byvanck heeft Walter Eberstadt zich bij de onderhandelingen „genereus opgesteld”: „Hij liet blijken dat ook hij graag wilde dat het schilderij in Zeeland blijft.”