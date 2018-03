Wilders vergoedt schade cartoonist

Den Haag, 5 sept. PVV-leider Geert Wilders betaalt de Deense cartoonist Kurt Westergaard een schadevergoeding van 7.500 euro voor het verwerken van diens Mohammed-prent in de film Fitna. Wilders had geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de cartoon. Na klachten van Westergaard verwijderde Wilders de prent kort na verschijning uit zijn film. De Nederlandse Vereniging van Journalisten onderhandelde namens Westergaard over de schadevergoeding wegens schending van auteursrechten.