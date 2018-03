Roemenen en Bulgaren werken het langst van alle Europeanen. Dat blijkt uit een EU-studie. Zij werken gemiddeld 41,7 uur per week. In de 12 landen die sinds 2004 bij de EU kwamen wordt wekelijks ruim een uur langer gewerkt dan in de 15 oude lidstaten. Fransen en Italianen werken het kortst. Nederland zit met 40 uur in het midden. Gemiddeld heeft een Europeaan 25,2 vakantiedagen, een Nederlander 20. (BBC)

Download het rapport op www.eurofound.europa.eu