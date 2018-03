Werking van kleuren Enschede De werken van Ine Vermee zijn etappes in een onderzoek naar de werking en eigenschappen van kleuren: zelfstandig gebruikt, maar ook in hun onderlinge relaties. Wat is het witste wit, het zwartste zwart, het koelste of warmste grijs? Wat is de invloed van het oppervlak, glanzend of mat, op de kleur? Wat is de rol van het licht? De werken zijn duidelijk familie van elkaar, bij nadere beschouwing openbaren zich hun individuele identiteiten in subtiele nuances: wit, grijs, zwart of in lichte textuurverschillen. T/m 9 nov Rijksmuseum Twente, Lasondersingel 129. Di-zo 11-17u