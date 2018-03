Weer burgerdoden in Afghanistan

Kabul, 5 sept. In de westelijke Afghaanse provincie Herat zijn vandaag volgens een districtsbestuurder zeven burgers omgekomen bij een bombardement dat gericht was tegen een Talibaan-leider. Onder de slachtoffers zouden twee kinderen zijn. Vanmorgen was er nog geen reactie van de door de VS geleide militaire coalitie. In Kabul is gisteren de voorzittende rechter Alim Hanif van het anti-narcoticatribunaal vermoord. In het zuiden zijn de afgelopen dagen vijf militairen van de NAVO-stabilisatiemacht ISAF omgekomen. Woensdag stierven drie Canadezen nadat zij op een bermbom waren gereden in Kandahar. Een Britse militair kwam om door een bermbom in Helmand. De vijfde werd gedood door opstandelingen. Zijn of haar nationaliteit is nog niet bekendgemaakt.