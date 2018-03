Week bedenktijd vakbonden Alitalia

Rome, 5 sept. De toezichthouder op het failliet verklaarde Alitalia geeft de betrokken vakbonden een week de tijd om in te stemmen met het reddingsplan voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. De redding moet komen van een groep private investeerders die de rendabele delen van Alitalia overnemen en combineren met de kleinere Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air One. De negen betrokken vakbonden, die eerder dit jaar een overname van Alitalia door Air France-KLM blokkeerden, hebben grote bezwaren tegen het voorgestelde reddingsplan. In het plan verdwijnen 7.000 banen, 40 procent van het totaal.