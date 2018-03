VS voetbalt na 61 jaar in Cuba

The Stars and Stripes wappert in de wind tussen de vlaggen voor het hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar het Amerikaanse voetbalteam verblijft. Dat gebeurde in 1947 voor het laats voor de voetballers uit de VS.

Cuba en de VS spelen morgen tegen elkaar in een WK-kwalificatieduel. Dat is de eerste keer dat de voetballers in Cuba zijn, aangezien ze normaal gesproken niet naar het land mogen afreizen vanwege sancties van de VS.

Coach Bob Bradley heeft de politieke situatie tussen de twee landen met zijn spelers besproken. „Ik denk dat het geen extra druk veroorzaakt bij de speler maar we begrijpen dat deze wedstrijd extra in de belangstelling staat”, zei Bradley. „Maar dat is alleen maar een goed teken. We motiveren onszelf met het feit dat heel veel mensen de wedstrijd zullen volgen. Dat is een geweldige mogelijkheid om te laten zien wat we kunnen.”

Het is de eerste keer in 61 jaar dat de Amerikaanse nationale ploeg vertrekt naar het eiland. Toen verloren de VS een demonstratiewedstrijd met 5-2. In 1991, tijdens de Pan American Games, speelde een Amerikaanse nationale jeugdploeg nog wel in Cuba.

Amerika staat op de 28ste plek op de wereldranglijst, Cuba is 92ste. „Toch onderschatten we onze tegenstander niet”, zei Bradley. „Als het ergens om gaat, presteren sommige teams ineens veel beter.”

Om zich voor te bereiden op het spelen in de hitte in het Pedro Marero stadion in Havana, waar het kwalificatieduel wordt gespeeld, oefende het Amerikaanse team deze week vier keer in een buitenwijk van Miami. (AP)