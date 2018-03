Vrouw gouverneur van Australië

Canberra, 5 sept. In de Australische Senaat is vandaag voor het eerst een vrouwelijke gouverneur-generaal beëdigd. De nieuwe vertegenwoordiger van koningin Elizabeth, een ceremoniële rol, is juriste Quentin Bryce (65). Zij heeft vooral functies voor de bescherming van vrouwenrechten bekleed. Quentin vervangt generaal-majoor Michael Jeffery, die vijf jaar gouverneur-generaal is geweest. Veel Australiërs, onder wie de Labor-premier Rudd, willen dat het land een Australisch staatshoofd krijgt. Naar verluidt is ook Bryce daar voorstander van. Verwacht wordt dat Australië daarover pas na de dood van Elizabeth beslist.