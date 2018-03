Vossentiener strijdt tegen vliegenmepperszwendel

Max & Co

Regie: Samuel en Frederic Guillaume

€ 16,99

Een playboy kikker met spuuglok is een van de wonderlijkste figuurtjes uit Max & Co, een aimabele en tikje tegendraadse poppenanimatiefilm van Zwitserse makelij die onze bioscoop ten onrechte nooit heeft gehaald. Het is de duurste Zwitserse film ooit, terwijl de opzet juist prettig eenvoudig is gebleven. De handgemaakte poppen maken een doorleefde indruk.

Het enige onbeschreven blad is de vossentiener Max, die in de film op zoek gaat naar zijn vader. Onderweg ontmoet hij een poezelige nachtclubzangeres, een megalomane kikker die vliegenmeppers verkoopt, en een flierefluiter in een oude bestelbus die de restaurant-rekening niet kan betalen.

Max raakt zelfs verwikkeld in een klassenstrijd tussen de ontslagen medewerkers van de vliegenmepperfabriek Bzzz & Co en de lugubere directeur in spinnenpootrolstoel. Deze griezel veroorzaakt een vliegenplaag in het dorp om de verkoop van zijn vliegenmeppers te stimuleren.

Het grappigste moment breekt aan als de liftdeuren van de fabriek opengaan en er een uitgebluste, naar The Rolling Stones gemodelleerde band een mopje liftmuziek ten gehore geeft. Dat Max zelf een begenadigd speler is op de bigoude, een kruising tussen een accordeon en een elektrische gitaar, geeft de film nog een extra swing.