Voorwaardelijk vrij nu echt met eisen

DEN HAAG. Sinds gisteren worden in de praktijk strenge voorwaarden gesteld aan de voortijdige vrijlating van een gedetineerde. Een gedetineerde die gisteren vrijkwam na het uitzitten van tweederde van zijn straf, blijft als eerste onder controle van justitie staan. De (ex-)gedetineerde moet zich wekelijks melden en zich onder begeleiding voorbereiden op scholing of werk. Ook mag hij niet meer in de buurt komen waar hij zijn misdrijf pleegde. Tot voor kort mocht degene die tweederde van zijn straf uitzat in de praktijk vrijwel altijd zonder enige voorwaarde de cel verlaten. Nu kan de eerdere vrijlating achteraf worden ingetrokken als aan de voorwaarden niet wordt voldaan.