Voornemens

De meeste kunstwerken redden het niet in de echte wereld. Ze bestaan alleen in het hoofd van de kunstenaar. Ze zijn te moeilijk, te kostbaar, of zelfs onmogelijk om te verwezenlijken. Ergens moet een museum bestaan dat al deze ideeën en intenties herbergt. De kunstwerken in hun meest prille vorm, doorschijnend nog, staan aarzelend langs de wand, liggen opgestapeld in een hoek, en vullen een onoverzienbaar depot. Ze hebben contouren maar amper gewicht en sommige veranderen nog van vorm. Een enkel idee raakt spoorloos. Dat kan betekenen dat het uiteindelijk toch is uitgevoerd, of dat de kunstenaar erachter uiteindelijk besloot dat zijn idee het daglicht niet kon verdragen.

Dit museum is helaas alleen denkbeeldig. Maar wat gebeurt er in de tastbare wereld met niet-gemaakte kunstwerken die als idee misschien wel beter zijn dan in uitgevoerde vorm? Zelf heb ik al jaren een werk in mijn hoofd over een vrouw die niet genoeg ruimte heeft in haar huis om al haar spullen op te bergen, iets wat mijzelf niet onbekend voorkomt. In plaats van dat ze spullen weggooit, gaat ze steeds meer kasten timmeren. Ze hangt planken aan de muur, maakt lades onder haar bed, koopt hang-, sta- en legkasten, om ten slotte haar woning volledig dicht te timmeren met opbergruimte. Ze kan geen kant meer op.

Wanneer ik een ruimte werkelijk zou inrichten met zoveel mogelijk kasten, zou deze ondoordringbaar worden. Het werk zou niet waarneembaar zijn. Ik heb altijd gedacht dat het daarom nooit een kunstwerk genoemd zou kunnen worden maar door een gesprek met kunstenaar Voebe de Gruyter ben ik daar anders over gaan denken.

De Gruyter vertelde me dat ze al jaren overweegt iets te maken over een man die een vreemd lot beschoren was. Door een kuil in de weg, vlak voor zijn huis, verloren auto’s hun wieldoppen en omdat het pad naar zijn huis in de goede kromming lag, rolde de ene na de andere wieldop zijn voortuin in. De man – kunstenaar – zag een zekere schoonheid in de ronde objecten, en hoe ze hun weg naar hem vonden. Hij besloot de doppen op te stapelen in zijn tuin tot hij zou weten wat hij ermee moest beginnen. Mensen uit de omgeving zagen de torens in zijn tuin en begonnen hun oude wieldoppen in de tuin te gooien omdat ze meenden dat de man een verzamelaar was. Het nieuws verspreidde zich en al gauw kwam men van heinde en verre om wieldoppen in de tuin te werpen.

De man was niet ongevoelig voor het idee dat de wieldoppen hem iets duidelijk moesten maken. Misschien moest hij meer aandacht hebben voor wat van nature gebeurt en zijn leven maar ook zijn kunst niet te veel in banen proberen te leiden. Voor zover De Gruyter weet, heeft de kunstenaar nooit een werk met de wieldoppen gemaakt. Zelf ziet ze de geschiedenis, en de ontmoeting met de man die tegen wil en dank wieldoppenverzamelaar werd, als een kunstwerk waar ze eigenlijk weinig meer aan toe te voegen heeft. Juist het feit dat deze geschiedenis zichzelf heeft veroorzaakt, zonder inmenging van een kunstenaar, maakt haar zo sterk.

De Gruyter maakte de wieldoppengeschiedenis zichtbaar door er een verhaal over te vertellen. Het maakte mij duidelijk dat een kunstwerk geen vaste vorm hoeft te hebben. Een kunstwerk kan bestaan uit het benoemen van een gebeurtenis, een flard van een gesprek. Een knagend voornemen in je hoofd.