Von Trapps zongen in Den Haag

Maria von Trapp en haar zeven zingende stiefkinderen bleven maar even. „Slechts één uitvoering van het Salzburger Kammerchor Trapp”, riep de advertentie. Het concert vond op woensdag 15 december 1937 plaats in concertzaal Diligentia in Den Haag. En het was een groot succes. „Al wat we horen, is eerlijk, eenvoudig, onopgesmukt en waar”, schreef de muziekcriticus van het Haagse dagblad Het Vaderland. Verder is de Trapp-familie, die model stond voor de musical The Sound of Music, nooit in Nederland geweest.

In de musical – en in de wereldberoemde verfilming met Julie Andrews – ontkomen baron Von Trapp, zijn Maria en hun kinderen aan de nazistische annexatie van Oostenrijk door na een optreden schielijk op de vlucht te slaan. Het is een slotscène die altijd weer een traantje losmaakt: een man, een vrouw en zeven bloedjes van kinderen die met niet meer dan een paar luttele koffertjes het Alpenlandschap tegemoet gaan, waar achter de bergen hun vrijheid lonkt. Maar in werkelijkheid ging daar meer tijd overheen, en bovendien hadden ze ruim een half jaar voor hun vertrek al een buitenlandse tournee gemaakt. „We zongen in Parijs, Londen, Brussel en Den Haag”, noteerde de echte Maria in The Story of the Trapp Family Singers, haar in 1949 verschenen memoires. „En het tweede deel van de reis bracht ons naar Italië. We zongen in Milaan en Turijn, in Assisi en Rome.”

Eerder dan in de musical was het zingende gezin, onder leiding van de novice die als kindermeisje bij de weduwnaar Von Trapp ging werken en diens tweede echtgenote werd, een grote attractie in eigen land geworden. Zo groot dat er in de zomer van 1937 een optreden op de Salzburger Festspiele volgde. Na afloop meldden zich allerlei impresario’s uit diverse Europese landen met uitnodigingen voor concerten. Sterker nog: al gauw bleek dat de buitenlandse dames en heren hun beloftes gestand konden doen. In december van dat jaar volgde een Europese tournee. De godvruchtige Maria reageerde razend enthousiast, schreef ze in haar boek: „Het was een mogelijkheid onze kinderen de schoonheid van Gods wereld te laten zien en de wonderen die de mens heeft gemaakt: kathedralen en paleizen, kunstgalerieën en musea – het was opwindend en adembenemend.”

De tournee begon in Parijs. Daarna stak het gezelschap over naar Londen, waar op woensdagmiddag 8 december iets bijzonders te wachten stond: een optreden voor de camera’s van de BBC-televisie die zich destijds nog in het experimentele stadium bevond. Des te merkwaardiger dat Maria’s memoires daarvan geen melding maken. Het tv-debuut duurde weliswaar slechts tien minuten, maar het stond die dag keurig in The Times aangekondigd: The Trapp Singers of Salzburg. Blijkens een bewaard gebleven foto ging de zanggroep tijdens de concerten gekleed in een stemmig soort folklore: platte hoeden met een lint, witte bloesjes onder een donker vest en lange rokken met verschillende bloemdessins voor de zes dames en kraagloze hesjes en broeken tot net onder de knie voor de twee heren. Zo moeten ze er dus ook in Den Haag hebben uitgezien.

Het folkloristische aspect bleef echter beperkt tot hun uitdossing. Op hun repertoire stonden – in tegenstelling tot wat de musical suggereert – voornamelijk populair-klassieke werken. De recensies vermelden motetten en madrigalen van componisten als Pierre de la Rue, Bach, Lechner, Hassler, Monteverdi en Orlando di Lasso. Ten behoeve van enkele instrumentale intermezzi bleken Maria von Trapp en de haren zich bovendien te hebben bekwaamd in het bespelen van blokfluiten, spinet en viola da gamba. De criticus van Het Vaderland toonde zich een week later vooral begeesterd door de vocale kwaliteiten: „Zij zingen in meesterlijk ensemble, schitterend geschoold en toch volkomen met natuurstemmen en op natuurlijke wijze. Mogelijk zal de expressie nog groeien, wanneer deze eenvoudigen van hart eens wat meer van de wereld zullen hebben gehoord.”

Meer van de wereld zagen de Von Trapps vervolgens in Italië, waar ze veel langer bleven. „We zongen voor koningen en koninginnen”, noteerde Maria, wellicht wat overdreven, „we hadden een ontvangst bij de Heilige Vader, paus Pius XI, en zongen voor hem het Ave Verum van Mozart, we brachten tien gelukkige dagen in Assisi door in de voetsporen van Sint Franciscus. We liepen over de Via Appia, waarvan de keien eerder door de apostelen waren betreden, naar Rome waar we knielden in het Colosseum en de Catacomben.” Nog meer dan een concerttour moet de reis voor dit roomse gezin een ware pelgrimage zijn geweest.

Op 11 maart 1938, een paar weken nadat de Von Trapps weer thuis in Salzburg waren gekomen, werd Oostenrijk tot deel van het Groot-Duitse Rijk verklaard. Opeens hing aan bijna alle huizen in de buurt een hakenkruisvlag. Van de ene dag op de andere kregen de schoolgaande kinderen in de klas te horen dat de Joden niet deugden en de nazi’s wel. Baron Von Trapp, marinecommandant in ruste, werd opgeroepen zich bij de Duitse vloot te scharen. En tot overmaat van ramp werd het Salzburger Kammerchor Trapp uitgenodigd om op 20 april op te treden tijdens een verjaardagsfeest voor de Führer. Het was de nieuwe machthebbers niet ontgaan dat dit ensemble in het buitenland al triomfen had gevierd – en dus ook goede diensten zou kunnen bewijzen aan de nationaal-socialistische propaganda.

De baron wist met een smoes onder de dwingende uitnodiging uit te komen, maar besefte dat hem dat een volgende keer wellicht niet meer zou lukken. Hij besloot met vrouw en kinderen te vertrekken. Niet over de bergen, zoals in The Sound of Music, en ook niet op de bonnefooi. Er had zich al een Amerikaanse impresario gemeld met een voorstel voor een tournee door de Verenigde Staten. In juni stapte de familie op de trein naar Italië, onder het mom van een vakantiereisje in de bergen van Zuid-Tirol. Een dag later gingen de Oostenrijkse grenzen dicht.

Na aankomst in Italië schreef vader Von Trapp een brief aan zijn Amerikaanse contactman, met het verzoek om een voorschot en tickets voor de overtocht. Toen die felbegeerde zending een paar weken later arriveerde, ging de reis naar Londen. Vandaar deed de boot er elf dagen over om in New York te komen. Zo begon in september 1938 de Amerikaanse carrière van The Trapp Family Singers, die tot op de dag van vandaag voortduurt dankzij de koorzang van diverse nazaten.

Allemaal hebben ze sindsdien wel iets aan te merken gehad op het waarheidsgehalte van The Sound of Music. Te beginnen bij Maria von Trapp zelf, die zich in Julie Andrews nauwelijks zei te herkennen – zelf was ze veel opvliegender. Maar ook de zingende Trapp-telgen – haar kleinkinderen – zullen op hun affiches en hun cd’s nimmer verzuimen te verwijzen naar de musical. Zo beroemd als de musical is het Salzburger Kammerchor Trapp nooit geweest.

De musical ‘The Sound of Music’ van Richard Rogers (muziek) en Oscar Hammerstein (tekst), gebaseerd op de memoires van Maria von Trapp, ging in 1959 op Broadway in première. De wereldberoemde verfilming volgde in 1965. Een nieuwe Nederlandse versie, met Wieneke Remmers als Maria, staat vanaf 17 september in het Efteling-theater in Kaatsheuvel. Inl. www.efteling.com/thesoundofmusic