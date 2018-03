Voetbalsters AZ gelijk tegen Glasgow City

NIS. De voetbalsters van AZ hebben gisteren in hun eerste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde om de UEFA Cup gelijkgespeeld tegen het Schotse Glasgow City. Het duel in de Servische stad Nis eindigde in 1-1. Na zo`n twintig minuten kwam AZ via een doelpunt van Dionne Demarteau op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft maakten de Schotse vrouwen gelijk. Morgen spelen de vrouwen tegen Narta Chisinau uit Moldavië. Dinsdag wacht het duel met de gastploeg Masinac Nis. Alleen de winnaar van de poule gaat door naar de tweede ronde.