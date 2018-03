VN kan wet Kosovo niet handhaven

Wenen, 5 sept.De VN-missie UNMIK in Kosovo heeft het moeilijk om de wet te handhaven in het land. Dat heeft UNMIK-chef Lamberto Zannier gezegd in een toespraak voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerkingin Europa (OVSE). Sinds de onafhankelijkheid van 17 februari beschouwen de Albanese Kosovaren hun grondwet als rechtsgeldig, waardoor het voor Zannier bijna onmogelijk wordt om VN-resolutie 1244 af te dwingen. Bovendien is er geen enkele samenwerking met Servische Kosovaren. ”Daardoor zijn sinds 15 juni in Kosovo bijna geen beslissingen genomen”, aldus Zannier, met gevolgen voor rechtbanken, politiediensten en douane.