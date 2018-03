Vier jaar cel voor Amerikaanse lobbyist Abramoff

washington, 5 sept. De voormalige Amerikaanse lobbyist Jack Abramoff, die het middelpunt was van een corruptieschandaal dat de Republikeinen ernstig in opspraak bracht, is gisteren in Washington veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij werd veroordeeld voor corruptie en belastingontduiking. De ooit flamboyante Abramoff noemde zich een gebroken man. Eerder had hij schuld bekend inzake het kopen van politieke gunsten met dure cadeaus, maaltijden en kaartjes voor sportevenementen. En hij werkte mee aan het onderzoek en het verzamelen van bewijsmateriaal tegen andere verdachten. Hij zit ook al een straf van zes jaar uit voor een andere fraudezaak.