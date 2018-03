Verzet Chinezen tegen ‘uitverkoop’ industrie

Het was voorspelbaar dat de regen van gouden medailles heel China in vervoering zou brengen, maar dat de geplande verkoop van de grootste Chinese vruchtensapfabrikant Huiyuan aan Coca-Cola voor een bedrag van 2,4 miljard dollar tot een nationaal protest zou leiden, is toch een verrassing. Ook voor Coca-Cola, dat de weg naar de overname diplomatiek had voorbereid door de Chinese spelen te sponsoren en goede relaties op te bouwen met het leiderschap in Peking.

72 uur na de bekendmaking van het bod – 12,20 Hongkongdollars per aandeel dat voor het bod sloot op 4,14 Hongkongdollar – worden de eigenaren van Huiyuan en de Chinese staat gekritiseerd voor de „schandalige uitverkoop van alweer een Chinese merknaam”. Dit soort kritiek op websites eindigt meestal met de oproep aan de mededingingsautoriteiten in Peking om de eerste, grote transactie van Coca-Cola in China grondig te onderzoeken en vervolgens te verbieden. „Waarom kopen Amerikaanse bedrijven niet meteen alle Chinezen op, samen met onze havens en oliemaatschappijen? De wolven rukken nu echt op in China. Dit is het einde van Chinese merken, ook van Huiyuan”, dacht een blogger op Sina, het grootste portal in China. Bijna 90 procent van de 150.000 reacties was negatief over de aanstaande overname.

„Coca-Cola krijgt Huiyuan voor niets. Vruchtensappen zijn de toekomst, het Amerikaanse suikerwater is iets van het verleden. Huiyuan is veel meer waard dan wat Coca-Cola zal betalen”, merkte een rationele geest op.

Twijfels over de vraag of de karteltoezichthouder met de nieuwe mededingingswet in de hand de overeenkomst tussen Coca-Cola en het volledig beursgenoteerde Huiyuan zullen goedkeuren leidde gisteren tot een flinke koersdaling voor Huiyuan.

De argwaan over de lucratieve verkoop van Huiyuan aan Coca-Cola werd versterkt door emotionele uitspraken van Wang Wei, de voorzitter van de Chinese Fusies en Acquisities Associatie. „Waarom is Huiyuan verkocht aan een buitenlands bedrijf en niet aan een Chinese ondernemer? Waarom mogen Amerikaanse bedrijven wel een Chinees merk overnemen en mogen Chinese bedrijven geen Amerikaanse oliemaatschappij opkopen?”

Volgens Mei Xinyu, onderzoeker van het Chinese ministerie van Handel is het waar dat Huiyuan een zeer bekend Chinees merk is – de vruchten- en groentesapjes staan op vele ontbijttafels in de grote steden – maar dat Coca-Cola en Huiyuan in wezen twee internationale bedrijven zijn die een volkomen legitieme overeenkomst hebben gesloten.

Huiyuan opereert weliswaar in China maar is formeel gevestigd op de Kaaimaneilanden. Dat betekent volgens de regeringswoordvoerder niet dat de karteltoezichthouder geen zeggenschap heeft, maar dat de overname geen vorm van overheidscorruptie is, zoals wordt gesuggereerd op de Chinese websites.

Een woordvoerder van de Chinese overheid zei dat het overnamebod van Coca-Cola grondig onderzocht zal worden, maar dat de stem van de publieke opinie niet van doorslaggevende aard zal zijn. Voor Coca-Cola is de overname, als die wordt goedgekeurd, een doorbraak in China, waar tot nu toe concurrent Pepsi met Dole en Tropicana een dominante positie opbouwde. Het concern uit Atlanta werkt hard om in China, waar de frisdrankenmarkt een omvang van 123 miljard dollar heeft, voet aan de grond te krijgen.

Volgens Michelle Huang van Euromonitor in Shanghai is Coca-Cola weliswaar aan de late kant, maar zeker nog niet té laat. „Chinezen zijn altijd al heel erg bewust geweest van het belang van goed eten en drinken en de markt voor suikervrije vruchten- en groentesappen zal alleen maar groeien ten koste van suikerhoudende frisdrank”, aldus Huang.

Het voordeel voor Coca-Cola was natuurlijk ook dat Huiyuan een van de weinige Chinese merknamen is die in buitenland is gevestigd en genoteerd is aan de beurs van Hongkong. Dat maakt de overname een stuk eenvoudiger dan die van bijvoorbeeld een staatsbedrijf.