Reinaert de Vos. Vert. Karel Eykman, Prometheus, 150 blz. € 19,95

Nieuwe vertaling van het klassieke dierenepos. Geïllustreerd door Sylvia Weve; nawoord van Rik van Daele.

C. Buddingh’: Mijn katten en ik. Aspekt, 160 blz. € 14,95

Nieuwe uitgave van het kattenboek van C. Buddingh’ (1918-1985), aangevuld met dagboeknotities vanaf mei 1978, foto’s en een nawoord van Buddingh’s biograaf Wim Huijser.

Jan Wolkers: Het was wel een heel lief varkentje. De Bezige Bij, € 9,90

Het laatste boek dat Jan Wolkers naliet is dit kinderboek over een varkentje dat ontevreden is over zijn uiterlijk. Het eerste deel in een nieuwe serie, genaamd Blije Bijtjes naar een idee van Jan Wolkers, geïllustreerd door Leonie Hulsman. Tegelijk verschenen Tim wil een baasje met tekst en tekeningen van Bob Wolkers (€ 9,90), Remco Campert: Oom Boos-Kusje en de kinderen met tekeningen van Poeka Veldman (€ 9,90) en Plotseling diep in het woud (Pitom beomek hajaär, vert. Hilde Pach, 160 blz. € 16,90), een sprookje van Amoz Oz met illustraties van Georg Hallensleben.

NON-FICTIE

Ernesto Che Guevara: De Argentijn. Herinneringen aan de Cubaanse Revolutionaire Oorlog (Pasajes de la Guerra Revolucionaria). Vert. Tineke Hillegers-Zijlmans en Frieda Kleinjan-van Braam. De Geus, 350 blz. € 19,90

Geautoriseerd verslag van de Argentijnse guerrillastrijder Ernesto ‘Che’ Guevara (1928-1967) die met Fidel Castro tussen 1956 en 1959 streed tegen de dictatuur van Batista op Cuba. De film The Argentine werd dit jaar in Cannes genomineerd voor de Gouden Palm.

Kester Freriks: De valk. Over valkerij en wilde vogels. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 260 blz. € 22,50

Rijk geïllustreerde uitgave met prenten uit de Artis Bibliotheek over de liefde voor de snelste vogel ter wereld: de slechtvalk. Valkerij en poëzie, wilde vogels en valken die gebruikt worden bij de jacht komen samen.

Reid, Geleijnse & Van Tol: De bètacanon van Fokke & Sukke. Catullus, 50 blz. € 8,95

De vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen becommentarieerd. Voorwoord door Robbert Dijkgraaf.

Yvette Kopijn en Hariëtte Mingoen: Stille passanten Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland. KIT, 112 blz. € 19,50.

Geïllustreerde uitgave met een korte schets van de Javaans-Surinaamse geschiedenis en negen Javaanse migranten die hun levensverhaal vertellen.

Koos van Zomeren: Het bomenboek. De Arbeiderspers, 190 blz. € 18,95

Bundel van de stukjes over bomen die verschenen op de achterpagina van NRC Handelsblad. Met etsen en tekeningen van Erik van Ommen.