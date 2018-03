Verenigde Staten Bowery, Manhattan In het nieuwe blokvormige pand van het ‘New Museum of contemporary art’ op de rand van kunstwijk SoHo en het ruwe Bowery is de expositie ‘After Nature’ te zien, werken van kunstenaars en auteurs over de wereld na natuurrampen. Veel verlatenheid, terugval en teleurstelling. Het museum belooft, naast lezingen, een „gefragmenteerde en onvolledige encyclopedie” van 90 werken van o.m. Micol Assaël, Eugene Von Bruenchenhein en Erik van Lieshout. Er staan LCD- schermen, een standbeeld mede op basis van diereningewanden en videovertoningen. Begeleidende geluidsfragmenten zijn reeds binnen te halen via de website.T/m 21 sept, 235 Bowery, +1-212-219-1222, newmuseum.org Manhattan en Brooklyn Noem het een sociaal experiment. Een dag smullen van Amerikaanse extravagantie terwijl de kinderen kunnen thuiskomen met grote verhalen over hun gekke nieuwe New Yorkse vrienden? Maak gebruik van de traditionele najaars- open dagen van kunstinstellingen, muziekcentra en dans- en sportscholen. Enkele voorbeelden. ‘City treehouse’ (Chelsea) geeft ‘Karma Kids Yoga’ en heeft een binnenspeeltuin met als thema de boomhut. De Brooklyn Arts Exchange’ (Park Slope) geeft voorproefjes van ongebruikelijke danslessen: van tumbling’ tot ‘Boys movement’. Of sportclubs Reebok voor ‘verrijkingslessen’ voor kinderen tussen 6 mnd en 5 jaar.City Treehouse, 8 t/m 12 sept, citytreehouse.com. Arts Exchange, 6 sept bax.org. Sportclubs op meerdere dagen, via +1-212-501- 1434. Union Square, Manhattan ’s Werelds bekendste auteurs lezen voor in boekhandelketen Barnes & Noble. Thomas Frank, New York Times-columnist, presenteert zijn tijdige ‘The Wrecking Crew: How Conservatives Rule’. 8 sept, 19u, 33 East 17 Street, +1-212-253-0810, barnesandnoble.com