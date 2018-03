LEIDEN, 5 sept. De Nederlandse waterpoloster Iefke van Belkum gaat in de Griekse competitie spelen. De speelster die vorige maand in Peking olympisch goud won, tekende een contract bij Ethnikos Piraeus. ”In de Nederlandse competitie is het moeilijk om professioneel waterpolo te bedrijven. Ik ben blij dat mij deze kans in Griekenland geboden wordt”, zegt Van Belkum.