‘Unilever is sneller geworden’

De Nederlander Paul Polman wordt de nieuwe topman van was- en voedingsmiddelenconcern Unilever. Hij is de voorgestelde opvolger van de Fransman Patrick Cescau, die vier jaar aan top stond.

Dat de keus voor een nieuwe topman op Polman is gevallen, is opmerkelijk. Ten eerste is hij een buitenstaander, terwijl Unilever er zich juist op voorstaat een goede school voor managers te zijn. Nog pikanter is dat Polman werkte in de top van twee van Unilevers grootste concurrenten. Bij het Amerikaanse Procter & Gamble werkte hij 26 jaar in steeds hogere functies, als laatste als directeur voor West-Europa. In 2006 stapte hij over naar het Zwitserse Nestlé, waar hij financieel directeur werd.

Polman, die ook marathons loopt, bewees zich als een vechter die het aandurft tradities te doorbreken. Zo sloot hij bij Procter & Gamble als eerste contracten met de Duitse budgetsupermarkten Aldi en Lidl, toen ongekend voor een A-merkfabrikant.

Analisten en beleggers reageerden gisteren verrast maar positief op de aangekondigde topmanwisseling. Vanuit Zwitserland laat Paul Polman blijken dat hij het nieuws van zijn voordracht zelf ook nog moet verwerken: „Iedereen is verbaasd, zelfs mijn familie.”

Hoe reageerden uw collega’s bij Nestlé op uw vertrek naar de concurrent?

„Het management heeft het heel sportief opgevat. Het eerste wat topman Peter Brabeck deed toen ik het hem vertelde was mij feliciteren. Ze hebben veel respect voor Unilever en begrijpen dat ik deze mogelijkheid aangrijp.”

Eerder werkte u in de top van twee grote concurrenten van Unilever.

Polman zegt het „een grote eer” te vinden om „als Nederlander medeverantwoordelijkheid te hebben voor Unilever”. Hij zal zijn ervaring van Procter & Gamble en Nestlé inbrengen, maar niet klakkeloos. „Deze bedrijven zijn allemaal anders, met andere producten. Ze hebben elk hun strategie.”

Hoe ziet u het bedrijf Unilever nu?

„Ik zal het concern in goede staat aantreffen. Mijn voorganger Patrick Cescau heeft sterke veranderingen doorgevoerd en dat heeft veel goed gedaan voor het bedrijf. Hij heeft het bestuur van de onderneming vereenvoudigd, een sterk managementteam gevormd en het aantal merken beperkt. Niet renderende onderdelen heeft hij verkocht. Unilever is daardoor sneller geworden, competitiever.”

Ooit stond u als directeur bij Procter & Gamble tegenover Unilever in de zogeheten Omo Power-affaire. Procter & Gamble toonde toen aan dat Unilevers wasmiddel Omo Power gaten in de kleding veroorzaakte.

„Die animositeit is voor mij nu verleden tijd. We hebben er allemaal van geleerd dat we ons op de consument moeten richten en niet op elkaar. De markt is groot genoeg voor iedereen.”

