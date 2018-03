Unilever doet goede zaken met Polman

Het verlies van Nestlé lijkt de winst van Unilever te zijn geworden. Paul Polman werd gepasseerd voor de topfunctie bij Nestlé. Nu zal hij de eerste buitenstaander zijn die de leiding in handen krijgt bij Unilever, de producent van Dove gezichtscrème, Hellmann’s mayonaise en het ijs van Ben & Jerry. De Nederlander staat voor grote uitdagingen. Maar zijn bij de concurrenten Nestlé en Procter & Gamble opgedane ervaring zou hem moeten helpen zijn nieuwe werkgever van enige broodnodige energie te voorzien.

Het vertrek van Patrick Cescau aan het eind van dit jaar was verwacht. Hij heeft 35 jaar gewerkt bij ’s werelds op één na grootste producent van voeding en wasmiddelen, de afgelopen vier jaar als topman. Maar de keuze voor een externe kandidaat is een grote verandering voor een bedrijf dat van oudsher zelf zijn eigen topmanagers opleidt.

Een van Polmans eerste opgaven is het afrekenen met het eventuele ongenoegen van Unileverfunctionarissen die de topfunctie aan hun neus voorbij zagen gaan. Manvinder Singh Banga, hoofd van de divisie voor persoonlijke verzorgings- en voedingsproducten, en Harish Manwani, hoofd van de divisie voor de opkomende markten, werden in brede kring als kandidaten voor de troonopvolging gezien.

Maar de raad van commissarissen heeft terecht het risico van interne onenigheid op de koop toe genomen. Het gezichtspunt van een buitenstaander is precies wat Unilever nodig heeft. En Polmans ervaring bij succesvollere concurrenten is met name welkom. Cescau laat een erfenis na van een omzet- en margeverbetering, en heeft de oproepen tot het opsplitsen van het concern gepareerd. Toch heeft de beurskoers van Unilever het de afgelopen tien jaar aanzienlijk slechter gedaan dan die van zijn kleinere Europese branchegenoten. Het concern wordt verhandeld op een niveau van vijftien maal de verwachte winst voor 2009, minder dan de zestien maal van Nestlé en Danone.

De nieuwe topman zal proberen een deel van de vitaliteit van deze concurrenten bij Unilever binnen te brengen. De omvangrijke mondiale bevoorradingsketen van Unilever en de relatief ongezonde divisie voor healthfoodproducten zijn goede plekken om te beginnen. En dan is er nog de Amerikaanse markt. Polman is rechtstreeks afkomstig van Nestlé Americas. Unilever heeft nog maar onlangs de handdoek in de ring gegooid op de Amerikaanse wasmiddelenmarkt. Zijn merken konden die van marktleider Procter & Gamble niet bijbenen. Een herkansing lijkt ophanden.

Vertaling Menno Grootveld

