Uitmarkt Den Haag Den Haag Den Haag Op het Lange Voorhout en bij het Spuiplein wordt zondag het Haagse culturele seizoen ingeluid. In het Lucent Danstheater presenteert Dance Works Rotterdam delen uit Rotterdam/ New York, Introdans Strawinski Swingt! en het NDT en Nationaal Ballet dansen een pas-de-deux. In de Dr Anton Philipszaal zijn de slagwerkers van Anumadutchi. Opera Zuid presenteert aria’s uit het opera-aanbod en Nynke Laverman zingt. Het Filmuis brengt een voorproefje van nieuwe films. Op het Lange Voorhout The Nits en de rockopera Tommy door Direct. Inl www.haagsuitfestival.