tv film Munich (Steven Spielberg, 2005)Net5, 22.25-01.35u. Thriller met een boodschap. Na de bloedige gijzeling van Israëlische sporters in het olympisch dorp van München, 1972, zweert premier Golda Meïr wraak. De jonge Mossad-agent Avner (Eric Bana) wordt met de opdracht belast om elf Palestijnen te liquideren. Actors Ciaran Hinds (L), Hanns Zischler (C) and Mathieu Kassovitz are shown in a scene from the drama film "Munich", directed by Steven Spielberg, in this undated publicity photograph. The film, which opens December 23, 2005, recounts the dramatic story of the secret Israeli squad assigned to track down and assassinate 11 Palestinians believed to have planned the 1972 Munich massacre and the personal toll this mission of revenge takes on the team and the man who led it. NO SALES NO ARCHIVES REUTERS/Karen Ballard/UNIVERSAL STUDIOS and DREAMWORKS LLC/Handout

