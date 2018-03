tv andere aanraders Frans & Marianne Ned.1, 21.30-22.00u. Tien jaar geleden scoorden ze een hit met hun duet De regenboog. Vandaag zijn Frans Bauer en Marianne Weber samen te zien in de eerste aflevering van een zevendelige zomerse reallifesoap. Frans was sinds 2003 al op de buis met De Bauers. Dit programma won in 2004 de Gouden Televizier-Ring.