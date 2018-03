Trots op Turkije, maar hoe?

M. Sükrü Hanioglu': A short history of the late Ottoman empire. Princeton University Press, 241 blz. € 22,99

Ümit Cizre (red.): Secular and Islamic politics in Turkey. The making of the Justice and Development Party. Routledge, 238 blz. € 89,60

Graham E. Fuller: The new Turkish republic. Turkey as a pivotal state in the Muslim world. United States Institute of Peace Press, 197 blz. € 19,95

Hedendaags Turkije is een brandpunt van de botsing tussen moderniteit en islam, luidt een wijdverbreide visie. Er zou een strijd woeden tussen seculiere democraten, die het erfgoed van moderniteit en Verlichting veilig willen stellen, en duistere islamitische krachten die het land terug willen sturen naar de Middeleeuwen.

Er is iets grondig mis met dit beeld. In de afgelopen jaren zijn het juist de islamisten geweest die nadrukkelijk toenadering tot Europa hebben gezocht en die enorme stappen hebben gezet om van Turkije een democratische rechtsstaat te maken. En omgekeerd waren het juist de seculiere krachten, de legertop voorop, die democratisering en toenadering tot Europa wilden tegenhouden.

Seculiere stemmen in en buiten Turkije doen alle democratische hervormingen van de islamisten af als schone schijn, die dient om hun werkelijke politieke agenda, het invoeren van de sharia, te verbergen. Zulke paranoïde vormen van politiek denken zijn echter evenmin te bewijzen als te weerleggen, en daarmee zinloos. Ze werpen ook een rookgordijn rondom de werkelijke conflicten in het land.

Volgens hedendaagse Turkijespecialisten moet je het hedendaagse Turkije niet verklaren uit de dynamiek tussen seculiere moderniseringskrachten en duistere religieuze machten, maar veeleer uit de wisselwerking tussen het centrum van machthebbers en de periferie, ofwel de rest van de bevolking. Ook is het misleidend om Turkije als radicaal on- of anti-Europees voor te stellen. Turkije heeft een veel langer gedeeld verleden met Europa dan vaak wordt gedacht.

De veranderende verhoudingen tussen centrum en periferie vormen de kern van Sükrü Hanioglu’s Brief History of the Late Ottoman Empire, dat daarmee een ideaal hulpmiddel vormt om de blik op hedendaags Turkije wat te verdiepen en nuanceren. Meer dan andere historici besteedt Hanioglu aandacht aan de culturele en intellectuele ontwikkelingen in het hervormende Ottomaanse rijk van de 19de eeuw. Zo krijg je ook een historisch beter geïnformeerd zicht op het ontstaan van het in de vroege 20ste eeuw ontstane kemalisme, de ideologie van Atatürk (1881-1938) en zijn volgelingen.

Ottomaanse rijk

Het kemalisme is een westers georiënteerde, seculiere doctrine, maar liberaal of democratisch is het niet. Het is ontstaan uit de materialistische en seculiere of zelfs anti-religieuze ideeën die populair waren in het centrum van het late Ottomaanse rijk, met name in kringen van het leger. Het waren deze kringen die in de jaren twintig begonnen met radicale hervormingen die de Turkse bevolking desnoods met geweld de moderniteit moesten binnensleuren. De Laiklik, het Frans-geïnspireerde secularisme, was een manier waarop het centrum probeerde de religieus-conservatieve periferie te beheersen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd, meer ondanks dan dankzij de kemalisten, een meerpartijenstelsel ingevoerd dat sindsdien nooit duurzaam is ontbonden. Geleidelijk aan begon de periferie haar stem luider in de Turkse politiek te laten horen; de kemalisten konden hun hegemonie slechts herstellen door een militaire staatsgreep in 1960, de eerste in een lange rij politieke interventies van het leger.

Na de laatste staatsgreep stelde het leger zijn rol veilig door de vorming van de zogeheten Nationale Veiligheidsraad, die boven de gekozen structuren staat en ‘adviezen’ aan de politiek geeft die in de praktijk altijd worden opgevolgd. Daarnaast presenteert het centrum de politieke islam en de Koerdische kwestie al jarenlang als de belangrijkste binnenlandse bedreigingen voor de republiek Turkije. Vallen deze bedreigingen weg, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een democratische en pluralistische politieke islam en door zicht op een politieke oplossing van de Koerdische kwestie, dan verliest het leger een rechtvaardiging van zijn zelfopgelegde taak als hoeder van het kemalistische erfgoed.

En dat is precies wat momenteel lijkt te gebeuren onder de door Recep Tayyip Erdogan geleide regering van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK- Partij), die vanaf 2002 aan de macht is. Sindsdien zijn de economie en het democratische gehalte duidelijk verbeterd en kunnen Koerden zich – ondanks allerlei beperkingen – vrijer uiten dan voorheen. Turkse islamisten zijn niet militanter of gewelddadiger dan het Leger des Heils.

Dat is ook de teneur die spreekt uit de door Ümit Cizre geredigeerde bundel Secular and Islamic Politics in Turkey. Een eerder boek van Cizre wekte zozeer de woede van het leger dat de chef-staf een speciale persconferentie belegde om zijn gal erover te spuien. Een groter compliment is in het hedendaagse Turkije nauwelijks denkbaar. De bijdragen aan Secular and Islamic politics in Turkey geven een veelzijdig en genuanceerd beeld van de opkomst en de omvorming van de AK-Partij en van haar veranderende verhouding tot het kemalistische establishment.

Eén van de belangrijkste bevindingen is dat de AK-Partij helemaal niet één partij met een coherente en consequent islamitische ideologie is. De leden en het electoraat bevinden zich in conservatief-nationalistische kringen die de ene keer liberaal stemmen, de andere keer extreem-rechts en dan weer islamistisch. Ook kreeg de AK-Partij in de laatste verkiezingen veel proteststemmen van Koerden.

Euforie

Cizres bundel vestigt ook de aandacht op de enorme veranderingen in de partij. Tussen 2002 en 2005 werden met een ongekend elan verregaande economische en politieke hervormingen doorgevoerd, en steeg het enthousiasme over de toenadering tot Europa. Sindsdien is de euforie danig afgenomen, deels als gevolg van de steeds sterkere afwijzende geluiden uit Europa. Maar ook door binnenlandse ontwikkelingen heeft, volgens Cizre en haar collega’s, de AK-Partij haar koers geleidelijk gewijzigd van islamitisch-democratisch naar islamitisch-conservatief. Met name de steeds openlijker machtsstrijd met het leger lijkt het democratiseringsproces te verzwakken. In de verkiezingen van zomer 2007 probeerde het leger Erdogan verder onder druk te zetten door met een militaire invasie van het Koerdische Noord-Irak te dreigen; maar het electoraat liet zich niet intimideren en gaf de AK-Partij een nog duidelijker mandaat dan voorheen.

Zomer 2007 leek de partij dus in een ideale positie om met brede maatschappelijke steun te beginnen aan de hervorming van de door het leger in 1982 uitgevaardigde grondwet. In plaats daarvan beperkte ze zich tot het opheffen van het hoofddoekverbod en belandde zo in een symbolisch geladen en nodeloos polariserende discussie.

Wat is er misgegaan? En vooral: wat nu? De bekende specialist in islam en veiligheidszaken Graham Fuller schetst in zijn The New Turkish Republic een vrij optimistisch scenario; hij ziet de islamisten als de meest creatieve en vernieuwende macht in Turkije, omdat ze tenminste niet vastgeroest zitten in kemalistische dogma’s. Zijn boek is wat haastig geschreven, maar wel biedt het een goed overzicht van de mogelijke en wenselijke scenario’s van Turkijes betrekkingen met de wijdere wereld. Volgens hem zijn het democratiseringsproces en de verzwakking van de politieke rol van het leger onomkeerbaar en zal Turkije zich vriendschappelijk maar onafhankelijk opstellen ten opzichte van zijn Europese en Amerikaanse bondgenoten.

Fullers visie lijkt door de meest recente ontwikkelingen te worden bevestigd. Dit jaar leek de confrontatie het kookpunt te naderen. De regering arresteerde vele vermeende leden van het zogeheten Ergenekon-netwerk, een samenwerkingsverband tussen personeel van de veiligheidsdienst, extreemrechtse kringen en georganiseerde misdaad dat onder meer wordt beschuldigd van de moord op de Armeense journalist Hrant Dink en van andere – soms op het conto van islamisten of Koerden geschoven – aanslagen wordt beschuldigd. De regering probeert hiermee overduidelijk om met behulp van de politie en de rechterlijke macht een deel van de zogeheten ‘diepe staat’ (derin devlet), een van de schimmiger en grimmiger kanten van de bestaande republiek, te ontmantelen.

Omgekeerd proberen kemalistische krachten om de regering met behulp van het hooggerechtshof aan banden te leggen. Begin dit jaar werd daar een procedure op gang gezet om de AK-Partij te verbieden, maar eind juli werd ze, tot verbazing en opluchting van velen, vrijgesproken.

Dat geeft sterk de indruk dat legertop en regering het op een akkoordje hebben gegooid en elkaar weer even met rust zullen laten. Dat wil niet zeggen dat nu de strijd om de democratie in Turkije gestreden is. De hervormingen van de grondwet moeten nog beginnen en de weg naar Europa is nog lang en onzeker.

Recentelijk voert de AK-Partij ook een nadrukkelijker conservatief beleid, met pogingen om bijvoorbeeld overspel en pornografie te verbieden (beide pogingen werden weggehoond), en met de weigering om organisaties van homoseksuelen te erkennen. Ook vallen er steeds vaker klachten te horen over de toenemende vriendjespolitiek en onbenaderbaarheid van de AK-Partij.

Centraal staat tegenwoordig de vraag of hoofddoeken en andere publieke symbolen moeten worden bezien in termen van staatsveiligheid of van individuele rechten. Een toenemend deel van de Turkse bevolking lijkt het laatste te denken en pluralisme als een legitiem bestanddeel van de politiek te aanvaarden. Dat is per saldo goed nieuws voor Turkije – en voor Europa.