Tranen van bloed, honing, steen en spiegelscherven

László Darvasi: De tranengoochelaars. Uit het Hongaars vertaald door Frans van Nes. Wereldbibliotheek, 400 blz. € 29,90

Hongaren hebben een innige band met hun verleden. Vaak torsen ze het verongelijkt met zich mee, ‘De geschiedenis is over ons heen gewalst’ roepend, en koesteren ze de herinneringen aan lang vervlogen tijden van eerzame strijd en heldhaftige daden. Ook de literaire canon zit vol met een soort romantisch heroïsme dat de geschiedenis voorstelt als een treffen tussen goed en kwaad. Door omstandigheden gaat men wel eens voorbij aan het probleem dat goed en kwaad geen ijkpunten zijn van de geschiedenis, maar afgeleiden van de steeds weer veranderende machtsverhoudingen.

László Darvasi maakt deel uit van een nieuwe generatie schrijvers die rond de omwenteling van het communisme in 1989 met publiceren begon en die de ‘grote historische roman’ opnieuw tracht te definiëren. László Márton, László Garaczi, János Háy en Zsolt Láng werken, net als Darvasi zelf, aan een realistischer en toch verhalende geschiedschrijving. Ook de recent in het Nederlands vertaalde roman Jadviga’s kussen van Pál Závada en De schaduw van de slang van Zsuzsa Rakovszky tonen verwantschap met deze stroming. Het verhaal speelt zich niet af rondom grote historische personages, maar dringt het leven binnen van de gewone man die als vanouds ‘in de geschiedenis leeft’ en daardoor, maar ook door andere, bij het leven horende zaken, veelvuldig getart wordt.

Het kader waarbinnen de personages van De tranengoochelaars hun leven leiden, is in de tijd van de anderhalve eeuw Turkse bezetting van Hongarije, in de ruimte het rekbare gebied Midden-Europa en in de verbeelding het grenzeloze rijk der wonderen. Wie bekend is met Darvasi’s eerder in het Nederlands verschenen werken, De hondenjagers van Luoyang en Het treurigste orkest van de wereld, zal zich er niet over verbazen dat het zelden om vrolijke of zelfs maar aangename wonderen gaat. Bloed en vlees – lomp of bemind – zijn rijkelijk aanwezig, beschreven in een medelevende en zeer poëtische taal, ook in Frans van Nes’ uiterst soepele vertaling.

Een chroniqueur in de wij-vorm verhaalt over de personages, de brave burgers en de rare snuiters (een heel rariteitenkabinet trekt voorbij), Hongaren, Duitsers, Turken, Joden, Walachen; over hoe ze leven en proberen iets van hun leven te maken of alleen maar trachten te overleven – door verhalen, legenden te creëren, waardoor ze als het ware oplossen in de mythe. Zoals Ignác Arnót, meester-houtsnijder, die de duivel uit een stuk hout snijdt om hem te vernietigen, rabbijn Michel die zijn gemeente keer op keer voor het gevaar uit laat lopen tot er niemand meer over is, of Irina de Notenkraker, die kunstjes uithaalt met haar vulva.

De tranengoochelaars uit de titel zijn vijf mannen die op een beslissend ogenblik elkaars paden kruisen. Ze doemen uit het niets op in hun huifkar – huilend. De eerste huilt bloed, de tweede honing, de derde zwarte stenen, de vierde ijs en de vijfde spiegelscherfjes. Hun werk is eenvoudig: bewenen wat er te bewenen valt.

Door zulke verhalen om te vormen tot legenden en deze willekeurig naast elkaar te leggen, schrijft Darvasi zijn eigen geschiedenis. Deze geschiedenis kent geen helden, geen absoluut goed of kwaad; het is een verzameling absurde verhalen, het ene niet meer of minder pijnlijk of waar of waard dan het andere.