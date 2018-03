Toyota breidt uit in Brussel

Zaventem, 5 sept. De Japanse autofabrikant Toyota investeert 80 miljoen euro in de uitbreiding van zijn Europese ontwikkelingscentrum bij Brussel. Toyota neemt er 250 mensen extra aan, meldde het bedrijf gisteren. Toyota bedenkt in het centrum aanpassingen voor de Europese markt. Zo hebben Toyota`s in Europa een groter stuur dan de exemplaren in Japan, omdat Europeanen grotere handen hebben. Topman Arashima van Toyota Europa zei gisteren dat de autobouwer dit jaar de verkoopcijfers van 2007 waarschijnlijk niet zal evenaren, onder meer omdat er minder nieuwe modellen zijn gelanceerd.