Toen zij uit Rotterdam vertrokken Rotterdam Duizenden emigranten uit Nederland en de rest van Europa vertrokken via de haven van Rotterdam naar Amerika. Met de theatervoorstelling Toen zij uit Rotterdam vertrokken laat toneelgroep Het Lage Licht dit stukje Rotterdamse geschiedenis op 6 en 7 september herleven. De voorstelling is te zien tijdens de Wereldhavendagen en het Haven- en Transportfestival op diverse locaties in het Havenmuseum (Leuvehaven 12-17u). Startpunt is de vuurtoren waar een fototentoonstelling over landverhuizers is te zien.Kaarten à €5 te koop in de vuurtoren. Inl www.havenmuseum.nl