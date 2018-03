The Kooks doet Coldplay

Jo Whiley’s Live Lounge is een geweldig segment van BBC’s Radio 1. Waar anders hoor je Arctic Monkey/ Last Shadow Puppet Alex Turner in zijn onmiskenbare Sheffield-accent zingen: „Hold me close boy, cause I’m your tiny dancer”.

De Lounge is het onderdeel van de populaire ochtendshow waarin artiesten die een nieuwe cd te verkopen hebben een nummer van een andere artiest spelen. De afgelopen maanden ontving de Lounge behalve Turner, die met Miles Kane SOS van Rihanna coverde, ook The Kooks, The Ting Tings en Dizzee Rascal.

Laatstgenoemde, een rapper die in Engeland een megaster is, besloot That’s Not My Name van The Ting Tings te doen. Grappig, want waar in het origineel zangeres Katie klaagt dat mensen haar Stacey noemen, rapt Dizzee over de idioten die hem aanspreken met ‘oi’.

The Ting Tings coverden op hun beurt weer de Gossips Standing in the Way of Control, al is het nummer dat Beth Ditto met zoveel verve brengt iets te hoog gegrepen voor de prima, maar niet écht getrainde stem van zangeres Katie White. Datzelfde geldt verrassend genoeg ook voor Luke Pritchard van The Kooks, want waar zijn stem doorgaans live zeer indrukwekkend is, valt hij bij de hoge noten van Coldplay’s Violet Hill toch door de mand.

Gelukkig is er ook een aangename verrassing: de frontman van The Fratellis. De band, vooral bekend om haar meezing tudududu-refreintjes, besloot voor de Live Lounge Duffy’s hitsingle Mercy te coveren. En behalve dat de band het nummer een heerlijke bluesy feel meegeeft, heeft zanger Jon Fratelli’s stem nooit eerder zo sexy geklonken.

Alle Live Lounge optredens zijn op YouTube te vinden.