Thaise regering wil dat bevolking over crisis beslist

Bangkok. De Thaise regering wil een referendum uitschrijven om de bevolking te laten beslissen over een oplossing voor de politieke crisis. Een van de mogelijke vragen die zij wil voorleggen is of de regering van premier Samak moet aftreden of niet. Het is nog niet duidelijk of het referendum voor de demonstranten van de Volksalliantie voor Democratie (PAD) reden is om hun protest op te breken. Duizenden aanhangers van de PAD houden sinds ruim een week het gebied rond enkele regeringsgebouwen bezet. Het referendum zal op zijn vroegst over enkele weken plaatsvinden. De crisis in Thailand is de hevigste sinds de staatsgreep twee jaar geleden, toen voormalig premier Thaksin mede door druk van dezelfde PAD moest opstappen. Nu eist de alliantie het vertrek van Samak, die zij zien als een verlengstuk van Thaksin. Sinds de afkondiging van de noodtoestand dinsdag is het rustig op het bezette terrein.