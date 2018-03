Ten prooi aan alles en iedereen

Marie-Dominique Lelièvre: Sagan à toute allure. Denoël. 343 blz. € 20,–

Annick Geille: Un amour de Sagan. Pauvert. 377 blz. € 20,–. Dit boek verschijnt binnenkort in een Nederlandse vertaling bij Meulenhoff.

Op 13 april 1957, om 14.15 uur, verlaat de 21-jarige Françoise Sagan de oude molen in Milly- la-Forêt, die ze heeft gehuurd van Christian Dior. Ze rijdt haar gasten tegemoet, Melina Mercouri en Jules Dassin. Op de smalle, slecht verharde wegen trapt ze heel diep het gaspedaal van haar cabriolet Aston Martin in. Ze verliest de macht over het stuur, vliegt over de kop en haar medepassagiers worden uit de auto geslingerd. Sagan, die met het verschijnen van Bonjour tristesse in 1954 in één klap een ster is geworden, wordt uit de auto gezaagd en raakt in coma. Van uur tot uur doet de Franse radio verslag van haar toestand. Ze overleeft, maar is verslaafd geraakt aan de morfine. Na haar eerste ontwenningskuur begint ze te drinken.

De twee werelden die de schrijfster in zich verenigt beginnen zich hier af te tekenen. De jonge Sagan staat model voor alles waar Frankrijk naar snakte in die tijd: een nieuwe tijdgeest, het verlangen naar groots en meeslepend leven, met snelle auto’s als symbool van ontsnapping aan het saaie leven van alledag en een nieuwe mode met een losse levensstijl. De club van Sagan trok naar Saint-Tropez, liet de burgerlijke plooirok in de kast hangen, hulde zich in spijkerbroek en T-shirt en leefde van de wind, de drank, de literatuur en de liefde. ‘Ze bleef eeuwig kind’, zeggen velen in de onorthodoxe, levendige biografie van Marie-Dominique Lelièvre, ze was de lieveling van haar vader, verwend en gekoesterd, en ze werd ‘een personage uit het werk van Hemingway’.

Anderzijds was er de Sagan van boven de veertig, de verslaafde, angstige en pathetische Sagan, die niet in staat was alleen te zijn en haar leven zelf ter hand te nemen, volledig afhankelijk van dierbaren die haar stuk voor stuk ontvielen. De Sagan ook die berooid, zonder een cent, zonder een dak boven haar hoofd achterbleef, afhankelijk van de barmhartigheid van enkele vrienden, met schulden beladen.

Het is allemaal niet nieuw natuurlijk, maar toch is het een genot dit goed geschreven, persoonlijke portret te lezen. Als meisje wilde de biografe in haar voetstappen treden, dat maakt haar invalshoek zo persoonlijk. ‘Ik wilde geen letterkundige worden, maar beroemd schrijfster. Mijn leven niet wijden aan het schrijven, maar leven zoals Sagan. Schrijven was geen beroep, maar een opwindende levensstijl, lyrisch, excessief, vrij. Het ware leven’.

Een ‘caleidoscoop’ wilde ze schrijven, een ‘verslag van een reis in het land Sagan’. Dat is haar gelukt, levendig, licht, eigenzinnig en met het accent op een aantal thema’s dat steeds weer naar voren kwam uit de ongeveer vijftig gesprekken die ze voerde met vrienden en kennissen van Sagan.

Haar leidsman is niet de minste: Florence Malraux, dochter van het fameuze koppel Clara en André Malraux en sinds de middelbare school innig bevriend met Sagan. ‘Françoise was, net als een kind, niet in staat alleen te zijn. Ze kon niet zonder gezelschap, nog minder dan zonder drugs. Dat is voor mij de rode draad in haar werk’. Florence was de eerste die Bonjour tristesse te lezen kreeg en haar liet weten: ‘Je bent een schrijfster’. Toen het een paar maanden later, op 15 maart 1954, verscheen, sprak François Mauriac van ‘un charmant petit monstre de 18 ans’. Kort daarna liet Françoise haar hartsvriendin weten dat ze een Jaguar had gekocht.

Gokken, dansen, platen

Prachtig laat Lelièvre zien dat ‘Sagan niet zelf haar legende heeft geconstrueerd’, maar ‘door die legende is geconstrueerd’. Frankrijk had behoefte aan een nieuwe romantische heldin, een hedonistische jonge vrouw die de verlangens van de tijdgeest verpersoonlijkte. Whisky, gokken, dansen, vrienden, platen, auto’s en jeans. Een sfeer van permanente vakantie. ‘Men vraagt haar jong te zijn en ze doet wat haar gevraagd wordt’. In het casino van Honfleur wint ze, vlak na haar 21ste verjaardag, 80.000 francs. ‘Gokken is kind blijven, buiten tijd en ruimte, je amuseren met vals geld, doodgaan van het lachen’. De volgende ochtend koopt ze, in een opwelling, het huis dat ze gehuurd had in Equemauville en dat een toevluchtsoord werd voor vele weekenden en zomers met vrienden en vriendinnen.

‘Het absolute ongeluk voor iemand als Sagan is alleen slapen’. Behalve twee echtgenoten en enkele levenslange intense vriendschappen – met de schrijver Bernard Frank bijvoorbeeld – vergaarde Sagan vrouwen om zich heen, mooie, aristocratische, machtige vrouwen met wie ze vaak korte seksuele relaties had, waarna ze of werden ingelijfd bij de vaste club of werden verstoten uit het vriendenparadijs.

‘Sagan bedreef de liefde voor haar plezier’, schrijft de biografe, ‘trouw bestond niet voor haar, maar ze vroeg ook geen exclusiviteit. Ze hield van vrouwen. Nooit heeft ze over haar biseksualiteit gesproken’. Waren er fotografen te verwachten, dan liep ze, heel bewust, aan de arm van een man. Alleen vrouwen hebben Sagan laten lijden, schrijft Lelièvre, en ze karakteriseert haar als een playboy met alle attributen van dien: ‘Internationale beroemdheid. Veel geld verdienen en het zonder pardon over de balk smijten. Feesten in nachtclubs. Een rijpaard bezitten. Spelen in het casino. Een sportwagen rijden. Ongelukken maken. Een kind krijgen van een mannelijk fotomodel. Mooie vrouwen verzamelen’. De Amerikaanse filmster Ava Gardner behoorde tot haar collectie, de puissant rijke Paola Sanjust di Teulada, enkele mooie secretaresses die voor haar sloofden en natuurlijk Peggy Roche, de modeontwerpster die de laatste decennia voor haar zorgde en naast wie ze in haar geboorteplaats Cajarc begraven ligt.

Een mooi beeld van die ambigue, broeierige en uitermate ondoorzichtige liefdesverhoudingen in de entourage van Sagan krijg je in Un amour de Sagan van Annick Geille, in de jaren zeventig hoofdredacteur van de Franse Playboy. Tijdens een interview voor het blad slaat de vonk tussen hen over en wat volgt is een aandoenlijk eerlijk verslag van een passie die gedoemd was op niets uit te draaien. Op het moment dat Sagan weer eens om zich heen gaat kijken, vlamt een tweede verliefdheid op, dit keer met Sagans intieme vriend Bernard Frank, Sagans mannelijke alter ego. Meer dan het liefdesdrama van de hardwerkende, ambitieuze maar naïeve vertelster die niet in de gaten heeft met wat voor slag mensen ze omgaat, is het de kloof tussen hun werelden die je bijblijft.

Donjuanesk gedrag

Annick Geille illustreert van binnenuit, vanuit haar eigen ervaring, wat Lelièvre in haar biografie aanduidt als het ‘donjuaneske’ gedrag van playboy Sagan. Het legt Sagans egoïsme bloot, haar amoraliteit, haar gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, haar preoccupatie met haar eigen genoegens, maar ook haar kwetsbaarheid en haar onvermogen zich staande te houden. Vandaar het dramatische verloop van Sagans leven na haar 40ste. Lelièvre is in dit opzicht niet zachtzinnig. ‘Ontwenningscentra, ziekenhuizen en klinieken, rust- op heropvoedingshuizen, Florence, die haar vriendin van etablissement naar etablissement heeft gevolgd, zou er een Guide Michelin van kunnen samenstellen’. In november 1975 stopt Sagan met drinken om verslaafd te raken aan cocaïne en heroïne, het een om te kunnen leven, het ander om te kunnen slapen.

Lange tijd waakte een van haar adellijke vrienden, de baron Elie de Rothschild over haar financiën. Zijn administrateur betaalde belastingen, facturen en bedienden, de kokkin in haar buitenhuis, de grote diners voor haar vrienden, de auto’s de ze uitleende, de boetes die niemand betaalde, de hotelkosten als ze haar huis te druk vond en haar toevlucht zocht tot een hotel. Sagan werd van zakgeld voorzien. Maar de bank wisselde van directie, Sagans uitgevers sponnen minder garen bij haar werk en het financiële tij keerde. Haar vriend en beschermer Mitterrand stierf een paar maanden nadat ze hem op de stoep voor een dichte deur had laten staan. Ze raakte verstrikt in een netwerk van boeven.

Een tikje badinerend schrijft Lelièvre over wat bekend is geworden als de ‘affaire Elf’, die Sagans einde betekende. Op het moment dat de schrijfster haar pijlers in het leven heeft verloren, haar broer, haar vriendin Peggy, haar moeder en haar vriendenclub, raakt ze verstrikt in een netwerk van ‘mauvais garçons’, uit de gevangenis ontslagen boeven. ‘Het verhaal dat Sagan heeft geruïneerd begint in 1992 als een album van Kuifje. Het einde is een tragedie’. Olie in Oezbekistan, het Elysée, een commissie van 4 miljoen voor bewezen diensten, verdwenen miljoenen, een door anderen betaalde renovatie van haar buitenhuis en belastingontduiking – de steekwoorden in een slepend juridisch proces waarin Sagan alles kwijtraakte.

Haar erfgenaam, haar zoon Denis Westhoff, kreeg te maken met enorme schulden en worstelt met het in stand houden van de literaire nalatenschap van zijn vier jaar geleden overleden moeder. Sagan leefde in het hier en nu, verlangens waren er om op het moment zelf bevredigd te worden, zonder uitstel en zonder enige reflectie. Waarom zou je je dan in ’s hemelsnaam druk maken over verleden of toekomst?

Deze zomer ging Sagan in première, een film van Diane Kurys over haar leven.