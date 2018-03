Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Aandacht voor de organisatie MamaKits die laagdrempelige hulpverlening biedt aan vrouwen met een depressie na een zwangerschap. Jaarlijks vallen 20.000 vrouwen na hun zwangerschap in een zwart gat. De meesten komen er met moeite uit, slechts één op de vijf vrouwen zoekt hulp. Verder de Paralympics 2008 in Peking vergeleken met die van 1980 in Arnhem. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Portret van Thierry Schmitter, die zijn rug brak bij bergbeklimmen en nu in China op de Paralympics in zijn zeilboot vecht voor een gouden medaille. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuijzen en VVD-politicus Laetitia Griffith geven commentaar op de Republikeinse conventie. Verder de eerste middelbareschooldag van de hoogbegaafde tweeling Ewout en Ricardo in de Leonardoklas voor hoogbegaafden. Ned.2, 22.15-22.50u.

praatprogramma

De wereld draait door. De tweelingzussen Liesbeth en Angelique Raeven, ook bekend als duo L.A. Raeven, komen vertellen over hun nieuwe expositie over de Chinese beenverlenging. Ook zanger Rick de Leeuw is te gast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk krijgt hulp van tafelheer Marc-Marie Huijbregts. Ned.3, 19.30-20.20u.

Friday night with Jonathan Ross. Gasten onder meer actrice en model Kelly Brook, het komisch duo the Mighty Boosh, dat ook optreedt, en een aantal van de Britse olympische deelnemers. De band The Streets speelt Heaven for the Weather. BBC 1, 23.35-0.35u.

informatief

Op uw gezondheid. Consumentenprogramma, gepresenteerd door Bert van Leeuwen, met onderzoek naar gezondheidsfabels en -feiten. Zijn alle ogen geschikt voor een laserbehandeling? Frites bakken zonder vet: het kan, maar hoe? En is het ook lekker? Voor- en tegenstanders van de lichaamsscan aan het woord. Een antwoord op de vraag of er methoden zijn om met 8 minuten sporten hetzelfde te bereiken als in een uur. Groeit je haar sneller als je het knipt? Ned.2, 20.00-20.25u.

Vermist. Zoektocht naar vermiste personen, gepresenteerd door Jaap Jongbloed. Aandacht voor de ontknoping van de zaak van een vermist koppel uit België. In 2004 verdween de toen 26-jarige Elke Meyvis uit Antwerpen met haar vriend Vincent, die ontsnapt was uit een psychiatrische inrichting. Na een recente oproep in het programma vond een studente Italiaans op de site van een Italiaans opsporingsprogramma de foto’s van twee lichamen die vier jaar geleden in Italië in een bos waren gevonden. Vastgesteld werd dat de lichamen inderdaad toebehoorden aan Elke en haar reisgenoot. Elkes ouders zijn verbijsterd dat hun dochter vier jaar anoniem in een Italiaans mortuarium heeft gelegen. Uit lijkschouwing is gebleken dat Elke en Vincent om het leven zijn gekomen door het eten van de giftige blaadjes van de oleander. Ned.1, 20.30-21.30u.

De leugen regeert. Discussieprogramma over media. Geschiedkundige en hoogleraar Rob de Wijk en correspondent in Moskou Geert Groot Koerkamp analyseren het conflict tussen Rusland en Georgië, dat door de media grotelijks onderschat zou worden. De Joodse Omroep wil de nieuwe documentaire van Hedda van Gennep, in opdracht van die oproep gemaakt, niet uitzenden. Een discussie tussen beide partijen. De Orde der Transformanten is kwaad op de media omdat ze als een sektarisch clubje religieuze dwazen wordt neergezet. In de ‘mediaraad’: Pieter Jan Hagens (EénVandaag) en Henk Steenhuis (HP/De Tijd). Ned.2, 21.15-22.00u.

Frans & Marianne. Eerste aflevering van een zevendelige reallifesoapserie over de volkszangers Marianne Weber en Frans Bauer. Ned.1, 21.30-22.00u.

documentaire

1948 Juliana, een nieuwe koningin. Terugblik op de feestelijke week met het jubileum van koningin Wilhelmina, haar aftreden en tot slot de inhuldiging van de nieuwe koningin op 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met zeldzame filmbeelden in kleur uit die tijd. Archiefbeelden worden afgewisseld met gesprekken met ooggetuigen die hun persoonlijke herinnering ophalen aan die tijd. Ned.1, 22.00-23.00u.

Jacky Magazine: A girl’s best friend. Documentaire over het blad voor Engelse meisjes in de jaren 70, toen er nog geen internet, roddelbladen, mobiele telefoons en tientallen tv-kanalen waren. Het populaire blad was toen onmisbaar bij informatie over muziek, mode en jongens. Lezeressen kijken vertederd terug. BBC 2, 0.35-1.35u.

Humor/ satire

De Lama’s. Nieuwe serie geestig improviseren met nieuwe spelletjes. Met Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge, presentatie Patrick Lodiers. Ned.3, 21.15-21.55u.

Toren C. Satirisch programma over spanningen op de werkvloer tussen collega’s van een bedrijvencomplex. Ned.3, 21.55-22.30u.

Sport

Sporza: Golden League Brussel. Rechtstreeks verslag van de atletiekwedstrijden van de ‘Ivo van Damme Memorial’. Canvas, 19.15-20.00u.

RTL Voetbal. Rechtstreeks verslag van de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Noorwegen, een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. RTL 7, 19.30-22.15u.