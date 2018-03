Telefonica breidt belang in China uit

Madrid, 5 sept. Het Spaanse telecomconcern Telefonica breidt zijn aanwezigheid op de Chinese telefoonmarkt aanzienlijk uit. Europa`s op een na grootste aanbieder van telefoondiensten verdubbelt voor ruim 800 miljoen euro zijn aandeel in branchegenoot China Netcom tot 12 procent. China Netcom fuseert later dit jaar met China Unicom, de op een na grootste mobiele-telefoonaanbieder van China. Door de gisteren aangekondigde investering wordt Telefonica de belangrijkste private investeerder in het nieuwe telecombedrijf dat uit de fusie zal ontstaan.