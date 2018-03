Straks gaat niemand boven de minister

Het overleg in de Kamer over topsalarissen in de semipublieke sector gisteren was in veel opzichten opmerkelijk. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) kwam niet opdagen, en de reden bleef duister. Voorzitter Leerdam (PvdA) liet zich door de interrupties van de SP zo van zijn stuk brengen dat hij op tafel ging slaan en begon te vloeken. De PVV verbaasde zijn gehoor door nu eens niet haar pijlen te richten op buitenlanders, maar juist de loftrompet te steken over een ziekenhuisbestuurder van Turkse afkomst.

Maar het onderwerp van het debat met minister Ter Horst was ook opmerkelijk. Jarenlang is er commotie over beloningen van managers in semioverheidsorganisaties geweest. Kamerlid Raak (SP) somde ze nog eens op: 730.000 euro voor de topman van de NS, 614.000 euro voor de bestuurder van de Hogeschool Leiden, 600.000 euro voor de bestuursvoorzitter van Schiphol.

De commissie Dijkstal bracht op 5 september 2007 een gevoelig advies uit over de topbeloningen in de semipublieke sector. Eind juni jongstleden reageerde het kabinet daar op, maar haar voorstel kreeg nauwelijks aandacht.

Toch is het kabinetsvoorstel ingrijpend. In navolging van de commissie Dijkstal stelt het kabinet nu voor de salarissen van topbestuurders in de semipublieke sector aan banden te leggen. Afhankelijk van hun afstand tot de overheid worden organisaties verplicht zich aan een specifiek salarisregime te houden.

Het mildste regime verplicht organisaties zoals (private) zorgverzekeraars de beloningen van hun topbestuurders slechts openbaar te maken. Het iets verder gaande regime verplicht organisaties zich te houden aan een door hun brancheorganisatie op te stellen beloningscode, zoals ziekenhuizen en woningcorporaties.

Tot slot zijn er instellingen die een maximum krijgen opgelegd waar topmanagers zich aan moeten houden. Dat geldt voor instellingen in het onderwijs, de kunstwereld, de jeugdzorg en waterleidingbedrijven. Zij mogen straks niet meer verdienen dan een minister, ofwel 170.000 euro. Naarmate organisaties verder van de overheid af staan, houden ze meer vrijheid.

Een Kamermeerderheid wilde het kabinetsvoorstel aanscherpen. PvdA-kamerlid Kalma prees het kabinet voor de voorgestelde „trendbreuk” maar drong ook aan op „verbeteringen”. Geen manager in de semipublieke sector mag meer verdienen dan een minister, behalve als zij leiding geven aan uitgesproken commerciële ondernemingen (zoals particuliere vervoersbedrijven, elektriciteitsbedrijven en zorgverzekeraars).

Deze organisaties zouden zich aan een door de minister goedgekeurde beloningscode moeten houden, vindt de PvdA. Samen met het CDA wil de PvdA-fractie zorginstellingen en woningbouwcorporaties verplichten hun bestuurders niet meer te betalen dan de minister. „In de zorg is nauwelijks sprake van concurrentie”, zei CDA-Kamerlid De Pater. „Als er al sprake is van marktwerking, is deze bedoeld om de kosten voor patiënten in de hand te houden en niet om topsalarissen op te drijven.”

De SP, GroenLinks en de PVV vonden het niet ver genoeg gaan. Zij fulmineerden ook tegen het bedrag van 170.000 euro dat nu als norm wordt gehanteerd, terwijl een minister nu feitenlijk nog 135.000 euro verdient.

Minister Ter Horst zei dat uitzonderingen op het maximumsalaris mogelijk zijn, maar die moet de ministerraad goedkeuren. De minister krijgt de bevoegdheid om beloningsafspraken die buiten de norm vallen terug te draaien. Ook kunnen dwangsommen worden opgelegd.