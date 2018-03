Staking dreigt bij Amerikaanse Boeing

SEATTLE. Werknemers van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing gaan waarschijnlijk staken. Ze besloten woensdagavond al het werk neer te leggen, maar de vakbond stelde de staking nog 48 uur uit om de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voort te zetten. Als er niet voor vanavond een overeenkomst is bereikt, leggen naar verwachting bijna 30.000 werknemers het werk neer. De staking zou Boeing zo`n 100 miljoen dollar aan omzet per dag kunnen kosten.