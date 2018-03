Sevilla

Een maand lang komt de stad aan de Guadalquivir in de greep van de duende, die ongrijpbare magie die de ziel vormt van de flamenco. Op 10 september begint de 15de Flamenco biënnale met dagelijks optredens van dansgroepen, zangers, gitaristen en orkesten in vele theaters in Sevilla. Alle aspecten komen aan bod: van klassieke flamenco en opera tot rock- en jazz-flamenco, van o.a. de jonge groep Ultra High Flamenco (UHF). Van Manuel de Falla wordt op 11 en 12 september de opera La Vida Breve opgevoerd en op 22 september El Amor Brujo, beide in het Teatro Maestranza. Gestileerd hakkengeroffel is te verwachten van het Nationaal Ballet van Spanje dat 16 en 17 september in het Teatro Central Café de Chinitas brengt, een dansspektakel gebaseerd op volksliedjes van Federico García Lorca.

Bienal flamenco, ´Las músicas del flamenco´, Sevilla, 10 sept t/m 11 okt div. locaties in de stad. Kaarten bij de theaters, of via 0034 95459 0867, www.bienal-flamenco.org

Segovia

Het museum voor hedendaagse kunst Esteban Vicente viert zijn tienjarig bestaan met een expositie van de jonge Chinese kunstenaar Yang Fudong (Peking, 1971). Yang Fudong, eerder te zien in Kassel en Venetië, begon als schilder, maar maakte later videokunst. Hij is bekend van zijn snelle, ritmische, pictorale beelden. Het zijn vooral de tegenstellingen in de maatschappij die hem bezighouden, zoals de spanning tussen traditie en vooruitgang.

Yang Fudong. Paisajes interiores. T/m 28 sept. Museo de Arte Contemporánea Esteban Vicente, Plazuela de Bellas Artes, Segovia, di-za 11-14 en 16-19u, zo 11-14u. 0034 921 462010, www.museoestebanvicente.es