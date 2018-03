Sony probeert laptopbrand te blussen

Elektronicafabrikant Sony worstelt met een bericht van persbureau Associated Press waarin staat dat het Japanse bedrijf 440.000 Vaio laptops terugroept. De apparaten – het gaat om duurdere, ultradunne notebooks – zouden door een productiefout zo warm kunnen worden dat de gebruiker zich brandt. Het bericht ging snel de wereld rond en zorgde ervoor dat het Sony-aandeel op de beurs in Tokyo met 4,2 procent daalde tot de laagste stand in drie jaar.

In 2006 en 2007 moest Sony miljoenen laptopbatterijen terugroepen die oververhit konden raken of zelfs in brand konden vliegen. „Deze kwestie heeft daar niets mee te maken”, zegt Bart Panman van Sony Nederland, „maar het is wel slecht voor ons imago.” Volgens Panman is het AP-bericht niet juist. „Er is geen terugroepactie. We bieden mensen die een Vaio TZ hebben gekocht de mogelijkheid om hun laptop te laten onderzoeken. Dat gaat op vrijwillige basis.”

Panman bevestigt dat sommige toestellen uit de TZ-serie mankementen vertonen. Door een fout in de bedrading kan het scherm smelten en zo bijvoorbeeld brandblaren veroorzaken. Volgens het AP-bericht zijn er wereldwijd 209 Vaio TZ-laptops oververhit geraakt en had een handvol gebruikers lichte brandwonden. Hoeveel Vaio’s TZ er in Nederland verkocht zijn is niet bekend. Volgens Panman zijn er in Europa tot nu toe geen klachten binnengekomen over te warme laptops.

Hoewel Amerikaanse media adviseerden de laptop niet meer te gebruiken, is dat volgens Panman schromelijk overdreven. „Ik heb er zelf twee en ik laat mijn vrouw er ook rustig op werken.”