Selectie Theater & Dans

Romeinse Tragedies

Belangrijkste voorstelling op het theaterfestival TF is Romeinse Tragedies. Toneelgroep Amsterdam speelt achter elkaar drie stukken van Shakespeare over het oude Rome: Coriolanus, Julius Caesar en Antonius en Cleopatra. De marathon van zes uur wordt gedragen door live video, live muziek, een lichtkrant en vijftien acteurs met zendmicrofoons. Het publiek kan tijdens de voorstelling vrij rondlopen, en zelfs het podium op voor hapjes en drankjes. Dat rondlopen en de hi tec heisa is verfrissend maar leidt ook af, zo blijkt in het rustigste en beste deel, Antonius en Cleopatra, als iedereen weer is gaan zitten. Hoofdrolspelers Chris Netveld en Hans Kesting zijn voor hun rollen genomineerd voor de grote toneelprijzen Louis d’Or en Theo d’Or die op 14 september worden uitgereikt. 4-5 sept Schouwburg, Amsterdam. Inl www.toneelgroepamsterdam.nl.

The Sound of Silence

In de Stadsschouwburg van Groningen, die zijn 125-jarig bestaan viert, is het New Riga Theater uit Letland te zien, met de mime-voorstelling The Sound of Silence. Deze wordt ook gespeeld op de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg. The Sound of Silence is een prequel van Long Life, waarin zwijgend het leven van bejaarden in treurige Sovjet-flatjes werd getoond. In deze voorstelling zien we de bejaarden veertig jaar eerder, wanneer ze als frisse hippies de flats betrekken. Via de radio en tv druppelen de muziek en de idealen uit het vrije Westen binnen. 9 Sept Stadsschouwburg, Groningen. Info www.125jaar.nl. 13-14 sept Rotterdamse Schouwburg. Info www.rotterdamseschouwburg.nl.

Rondom Rudi

Het Nationale Ballet viert de 75ste verjaardag van danspionier Rudi van Dantzig met het programma Rondom Rudi met drie van zijn balletten: Ginastera (op muziek van Alberto Ginastera), Voorbij Gegaan (Chopin) en zijn meesterwerk Monument voor een gestorven jongen (Jan Boerman). Daarnaast is het ballet 7e Symfonie van Toer van Schayk te zien, op muziek van Beethoven. De balletten worden live begeleid door het Utrecht String Quartet, Holland Symfonia olv Benjamin Pope, en de pianisten Olga Khoziainova en Michael Mouratch. T/m 18 sept. Muziektheater Amsterdam. Inl 020–6255455 of www.het-ballet.nl.

De familie Avenier

Het Toneel Speelt brengt de vier delen De geschiedenis van de familie Avenier als één lange marathonvoorstelling. Goos portretteert een Brabantse middenstandersfamilie van de jaren vijftig tot de eeuwwisseling, en laat zo het sterk veranderende Nederland zien. Als geheel is deze Nederlandse Heimat mislukt, maar het is toch een must-see: je kunt toch volop genieten van Goos’ rake dialogen, haar humor en menselijkheid, en de ijzersterke spelers. Met Gijs Scholten van Aschat, Marisa van Eyle, Peter Blok, Marcel Hensema, Tjitske Reidinga en Carine Crutzen. 5-10 sept Rotterdam. 20-27 sept Den Haag. Tournee t/m 2 nov. Inl 020-6269550 of www.hettoneelspeelt.nl.

Zomergasten

Door de slechte weersberichten pakken de donkere wolken van een faillissement zich samen boven het openluchttheater van het Amsterdamse Bos, terwijl de spelers hun laatste weekend in gaan, met Zomergasten van Maxim Gorki. Vakantiegangers trachten de verveling te verdrijven met liefde, roddelen en klagen over eigen leegte. De groep van Frances Sanders maakt er een vermakelijke toneelavond van. T/m 6 sept. Inl o 020-6433286 of www.bostheater.nl.