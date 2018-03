Selectie op leefstijl beurt Palenstein op

De bewoner is tevreden. Mevrouw Kock woont sinds kort in een van drie flatgebouwen bedoeld voor mensen die dezelfde leefstijl hebben. De flat van mevrouw Kock is voor „solitaire” bewoners die met rust gelaten willen worden. „Het bevalt me prima hier”, zegt ze. „Ik ben op mijn rust gesteld. Ik zit in het onderwijs en heb overdag dertig onruststokers voor me. Dan hoef ik ’s avonds niet ook nog zo nodig te weten wie er precies bij mijn buren op bezoek komt. En andere mensen hoeven ook niet over het balkon te hangen om te zien wat ik aan het doen ben.”

De flat staat in de Zoetermeerse wijk Palenstein. Woningcorporatie Vestia wijst sinds ruim twee jaar woningen in drie flatgebouwen toe volgens het principe van leefstijl. Het stadsgewest heeft de corporatie een ontheffing verleend op het toewijzingsbeleid. Eisen op het gebied van inkomen, leeftijd of omvang van huishouden zijn vervallen. Belangstellenden vullen een persoonlijkheidstest in en worden op basis van de uitkomsten geplaatst in een flat voor „solitaire” mensen, een flat voor „sociale” mensen die graag binnen een groep functioneren, en een flat voor „eigenzinnige”, maar ook „tolerante” mensen.

De gebouwen worden dit jaar grondig gerenoveerd. Elke flat krijgt een typerende uitstraling. Zo worden de kozijnen in de ‘sociale’ Cornelis Croesinckflat geschilderd in warme gouden kleuren, en krijgt de ‘solitaire’ flat Cornelis Bos een wat statig aanzien. Bewoners ervan kunnen bovendien hun balkon laten verbouwen tot serre, waarin zij zich ongestoord kunnen verpozen. De renovatie volgt op een besluit van de woningbouwvereniging om de bijna veertig jaar oude flats niet te slopen, zoals gebouwen in de omgeving, maar een tweede kans te gunnen. Projectleider Ronald Camstra: „Het leek ons zonde om te slopen. Het zijn 370 ruime woningen waarvoor best belangstelling is, en die alle in de sociale sector vallen. Het is moeilijk zulke woningen bij nieuwbouw te realiseren.”

Dat er iets moest gebeuren in Palenstein stond vast. Camstra: „Mensen gingen vaak niet vanuit een positief gevoel naar deze wijk. Als je snel een niet te dure woning wilde hebben, kon je hier terecht.” Met als gevolg dat jaarlijks 15 procent van de bewoners verhuisde, twee keer zo vaak als elders in Zoetermeer. Er waren „leefbaarheidsproblemen” zoals geluidsoverlast, burenruzies, drugshandel en zwerfvuil. En „nonchalant” gedrag: vuilniszakken van acht hoog naar beneden gooien, fietsen en winkelwagentjes op de galerij, plassen in trappenhuis of lift, op straat sleutelen aan auto’s.

Veel problemen in Palenstein zijn terug te voeren op het te veel mengen van verschillend leefgedrag, vertelt voorzitter Arie Vrolijk van de huurdersbelangenvereniging Vestia in Zoetermeer. „Het was één grote smeltkroes van verschillende culturen en dat leidde vaak tot botsingen.” De kern van de oplossing was het ontmengen van leefstijlen. „Door mensen naast geestverwanten te laten wonen kan veel onderlinge wrevel worden voorkomen.”

Na ruim twee jaar zijn ongeveer 100 van de 370 woningen toegewezen volgens de leefstijlmethode. De resultaten zijn bemoedigend, wijst onderzoek van student Willeke te Winkel van de TU Delft uit. Zij trekt de „voorzichtige conclusie” dat de gelijkgestemden zich prettiger zijn gaan voelen. Overlast en burenruzies zijn met gemiddeld bijna 20 procent gedaald. En het aantal verhuizingen is volgens Vestia inmiddels gedaald van 15 naar 12 procent per jaar.

Niet alle geluk kan aan het experiment worden toegeschreven, zo blijkt tijdens een rondgang langs de drie flats. Yolanda Henriquez is weliswaar „heel tevreden” dat ze onlangs is geplaatst in een flat waarin vooral sociale mensen wonen. Maar dat komt vooral, zegt ze, doordat ze naast haar zus woont. Ook blijkt niet iedereen echt gelukkig. Een vrouw barst in klagen uit. Ze woont hier al 25 jaar. Zijn er de afgelopen twee jaar nieuwe mensen gekomen die vooral sociaal zijn? Merkt ze heel weinig van. „Als ik in de lift groet, zeggen de mensen niets terug.” Ze heeft een buurman voor wie ze weleens kookt als hij laat terugkomt van z’n werk. Dat klinkt toch sociaal. Maar ze blijft mopperen. „Als ik geld had, was ik hier morgen weg.”

De conclusie is dat het experiment „redelijk succesvol” verloopt. Voorzitter Vrolijk van de huurdersbelangenvereniging: „We zijn gematigd optimistisch.” De koepelorganisatie van woningcorporaties in Nederland, Aedes, spreekt van een „logische aanvulling in specifieke situaties van het traditionele doelgroepenbeleid”. Woningcorporatie Vestia wil er ook in Delft en Den Haag mee aan de slag.

Meer informatie over het Zoetermeerse project: www.eigenstijlwonen.nl