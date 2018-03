Selectie Muziek

Feestconcert Reinbert de Leeuw

Reinbert de Leeuw, dirigent van het Asko/Schönberg Ensemble, wordt op 8 september 70 jaar en dat wordt die dag gevierd met een feestconcert door met vrienden en collega’s. Het programma is nog geheim. 20u30 Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam res 020 78882000

Simeon ten Holt Festival

De vijfentachtigste verjaardag van Simeon ten Holt, de minimalcomponist van Canto Ostinato, Incantatie en Lemniscaat, wordt gevoerd met een festival in op 12 en 13 sept in Bergen: concerten, lezingen, films en een tentoonstelling. Res: simeontenholt85@gmail.com

Madama Butterfly

De Nederlandse Reisopera en het Gelders Orkest herhalen de voorstellingen van Puccini’s opera Madama Butterfly, die in 2004 werd gegeven in de enscenering van Tobias Hoheisel en Imogen Kogge. De tournee begint op 13 sept 20u in Orpheus in Apeldoorn en eindigt op 9 okt in het Theater in Heerlen. Ook in Utrecht, Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Rotterdam, Almeer, Den Haag en Leeuwarden. Inl www.reisopera.nl

De Vrijdag van Vredenburg

Het nieuwe seizoen van De Vrijdag van Vredenburg in Vredenburg-Leidsche Rijn in Utrecht begint 12 sept 20u15 met een concert van de Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Frans Brüggen. Muziek van Fodor, Haydn, C.P.E. Bach en Mozart. Rechtstreeks op Radio 4. 14 sept 11u wordt het concert deels herhaald in het Amsterdamse Concertgebouw tijdens het Zondagochtendconcert, eveneens rechtstreeks op Radio 4.

De Twee Tenoren

De Spaanse tenor José Carreras en de Italiaanse tenor Alessandro Safina geven samen een concert met opera, musical en pop. Ook de sopraan Sabina Puertolas komt langs. 11 sept 20u Ahoy Rotterdam. Res:www.carrerasensafinainahoy.nl

Concerten met uitleg

T/m 5 oktober is in het Frans Hals Museum een kleine expositie over het Haarlemse muziekleven in de Gouden Eeuw. Er is werk te zien èn te horen van Haarlemse componisten als Johan Albert Ban, Cornelis Padbrué, en Cornelis Helmbreecker. Ook zijn er schilderijen uit de 17de eeuw en enkele historische instrumenten. Fritz Heller en leden van het muziekensemble Barocco Locco geven op zondag 7 september om 14u30 uur en 14 september om 12u30 een concert met uitleg over muziekinstrumenten en de muziekpraktijk in de 17de eeuw (geschikt voor jong en oud). Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem. Inl 023-511 5775 en www.franshalsmuseum.nl

Hans Teeuwen

Op 7 september start de ‘Hans Teeuwen Zingt’ theatertournee, waarin Hans Teeuwen liedjes vertolkt uit het Great American Songbook. Hij voegt er eigen nummers aan toe, zoals Hardware Store, de Engelstalige versie van het liedje Snelkookpan. Teeuwens band bestaat uit kopstukken uit de Nederlandse jazz zoals gitarist Jesse van Ruller, saxofonist Benjamin Herman. 5 sept Het Zaantheater, Zaandam. Theatertournee t/m 13 febr. Inl www.hansteeuwen.tv

Free jazz

Uitzinnige free jazz en theatraal gecomponeerde muziek in alle stijlen, compleet met idioterietjes waarmee alleen saxofonist en componist Willem Breuker en zijn orkest wegkomen. 11 sept 20u30 speelt Willem Breuker Kollektief in het Bimhuis, Amsterdam.

Laren Jazz

Op 6 en 7 september wordt Laren Jazz georganiseerd met optredens van Sensuàl, Tineke Postma & Band maar ook Randy Crawford met haar muzikale partner Joe Sample, en Georgie Fame. Kaarten en inl via www.larenjazz.nl