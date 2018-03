Selectie Kinderen

Amsterdam

Zondag 7 september tussen 13u30 en 16u30 kunnen kinderen in het Allard Pierson Museum een Romeins Scriptorium bezoeken. Ze krijgen uitleg over wat daar gebeurde en wat voor materialen werden gebruikt. Er liggen echte Romeinse documenten en ook is te zien hoe papyrus en inkt werden vervaardigd. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zelf ook aan de slag. Onder deskundige leiding kunnen ze een tabula cerata maken, een moeilijk woord voor wasplankje. Perkament en papyrus waren duur en veel Romeinen schreven daarom met een schrijfstift in was op een ‘wasplankje’. De demonstraties zijn gratis en het maken van het wasplankje kost € 3,50. Ook is nog t/m 7 september de expositie Lectori Salutum. Boek en Oudheid te zien die gaat over het ontstaan en de geschiedenis van het boek in en na de klassieke oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127. Inl 020-5252 555/56 en www.allardpiersonmuseum.nl

Rotterdam

Voor de jonge bezoekers heeft het Gergiev Festival in de Doelen een apart programma: van componeren en schilderen tot muziekinstrumenten uitproberen. Zaterdag 6 september (11u en 12u) kunnen kinderen er achter komen (12+) wat een dirigent allemaal doet. Ook op zaterdag (14u) een componeerworkshop (8-12 jaar) waar kinderen van musici uit het orkest leren hoe je zelf muziek kunt componeren. Er is de voorstelling (6+) Alien en de stille planeet, waar op een planeet hier ver vandaan een meisje woont die verliefd is. Ze wil haar liefde bezingen, maar op de planeet waar zij woont, klinkt geen muziek. Het is er heel stil. Daarom besluit ze naar de aarde te gaan om daar muziek voor haar geliefde te stelen. Op zondag 7 september 11u en 14u. In Museum Boij

mans Van Beuningen is een workshop schilderen over de Toren van Babel van Breughel de Oude, een schilderij waar zo veel op te zien is dat mensen er soms met een loep voor staan. Zondag 7 september om 11u en 13u. Verder in Cinerama de films Hemelse Modder junior (6+) en Sjakie en de Chocoladefabriek met echte chocolade na afloop op woensdag 10 september 14u.

Muiden

Op de jaarlijkse Kinderdag op het Muiderslot, zaterdag 6 september, is dit jaar een echte watersurvivalbaan. Maar natuurlijk ontbreken de ridders op zo'n dag ook niet. De mannen en vrouwen van de middeleeuwse krijgskunstvereniging Zwaard en Steen geven demonstraties en betrekken ook de kinderen bij hun activiteiten. Schieten met een kruisboog, zwaardvechten of zelfs een heuse jonkvrouw veroveren. Voor € 2,50 is een spelletjeskaart te koop voor ouderwetse spelletjes zoals zaklopen, de burchtrace en de eendencarrousel. De valkenier is er de hele dag met Calimero, het piepkleine schreeuwuiltje en ook zijn er vliegdemonstraties met echte roofvogels. Neem voor de zekerheid droge kleren mee. Vanaf 10u ’s morgens tot 18u gratis toegankelijk voor alle kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding. Adres: Herengracht 1. Inl www.muiderslot.nl

Overveen

De handen van de spelers van de Italiaanse groep Girovago et Rondella vormen een circus met een vuurspuwer, een gewichtheffer en een liefdesgeschiedenis. Mano Viva is een poppenvoorstelling zonder woorden. De (live) muziek en het spel worden verzorgd door een poppenspelersfamilie uit Italië die door Europa trekken in een woonwagen. Voor kinderen vanaf 5 jaar in de 'De Aardappelkelder', Elswoutslaan 28. Op 9 sept 19u, 10 sept 15u en 19u, 11 sept om 20u15. Res en inl 023-5362412 en www.poppentheaterdezilverenmaan.nl. Toegang kind €8,50 en €10 volw.