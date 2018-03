Selectie Film

Hellboy II; The Golden Army

Met Hellboy schiep Guillermo del Toro vier jaar geleden een van de leukste, stoerste en origineelste superhelden van de laatste jaren. Hellboy II. The Golden Army toont dezelfde held, dezelfde goed uitgewerkte bijfiguren, dezelfde droge humor en hetzelfde onvervalste plezier in zijn fantasy-wereld vol trollen en demonen. Dat is een prestatie in een genre waarin over gebrek aan concurrentie niet te klagen valt. Regie: Guillermo del Toro.Met: Ron Perlman, Selma Blair. In 59 bioscopen.

Grace is gone

Zijn in Irak dienende vrouw Grace is omgekomen. Het lukt de man niet om dit verschrikkelijke bericht aan zijn twee dochters te vertellen. Dus neemt hij hen mee in de auto richting een pretpark waarvan hij weet dat zijn jongste dochtertje er altijd nog graag heen wilde. Debuterend regisseur en scenarist James Strouse houdt er in de eerste helft van zijn film een eenvoudige, maar zeer effectieve filmstijl op na, die nauw aansluit op zijn door John Cusack gespeelde hoofdpersoon. Regie: James Strouse. Met: John Cusack. In 5 bioscopen

Elegy

De romans van Philip Roth zijn rauw en direct, staan bol van razernij en woede, maar de films naar zijn boeken zijn vaak juist ingetogen en smaakvol. Ook Elegy, naar Roths novelle The Dying Animal, is onderdeel van dit beschavingsoffensief. Ben Kingsley speelt een beroemd academicus (David Kepesh), die er een gewoonte van heeft gemaakt zijn net afgestudeerde studentes te verleiden. Totdat hij op een dag Consuela ontmoet (Penélope Cruz). Kepesh raakt in de ban van haar schoonheid en van haar traditionele opvattingen, als kind van Cubanen die voor Castro zijn gevlucht. Maar dan slaat het noodlot toe: Consuela krijgt borstkanker. Elegy is kalm, volwassen en beschaafd – alles wat een roman van Philip Roth niet is. Regie: Isabel Coixet. Met: Ben Kingsley, Penélope Cruz, Dennis Hopper. In 17 bioscopen.

De brief voor de koning

Regisseur Pieter Verhoeff heeft op voorbeeldige wijze een van de populairste Nederlandse jeugdboeken ooit verfilmd. Zijn versie van De brief voor de koning is een warme avonturenfilm geworden, waarin de actie nooit de menselijke kant overschaduwt. Yannick van de Velde is een overtuigende Tiuri, die eerst aarzelend maar steeds zelfverzekerder de opdracht aanvaardt waar ridder Edwinem voor vermoord is. De brief voor de koning. Regie: Pieter Verhoeff. Met: Yannick van de Velde, Quinten Schram, Rüdiger Vogler, Victor Reinier, Daan Schuurmans. In 80 bioscopen

The Dark Night

Donkerder en grimmiger dan ooit: de nieuwe Batman-film van Christopher Nolan. De eigenlijke hoofdpersoon is niet de gemaskerde vleermuisman zelf, maar zijn aartsvijand, The Joker. In die gedaante schittert Heath Ledger; het was de laatste rol die hij speelde voordat hij overleed. Zijn Joker is een anarchist die de maffia wil helpen om Batman uit te schakelen. Het gaat hem niet om het geld, maar om de chaos die hij creëert. Regie: Christopher Nolan. Met: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. In 90 bioscopen.

Il y a longtemps que je t’aime

De film begint met het beeld van een vrouw die rookt in een bar op het vliegveld. Ze wordt opgehaald door haar jongere zus Leá. Juliette is na jaren ontslagen uit de gevangenis waar ze zat voor de moord op haar zoontje. Ze moet in het reine zien te komen met het verleden. Regie: Philippe Claudel. Met: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Frédéric Pierrot. In: 24 bioscopen.