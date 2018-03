Selectie Diversen

Tilburg

AntARTica is een nieuw internationaal dans- en theaterfestival in Tilburg dat plaatsvindt van 6 t/m 13 sept. Het tweejaarlijks festival presenteert een nieuwe lichting spraakmakende internationale makers die zich moeilijk in een hokje laten plaatsen. Met T.R.A.S.H!, LALA, Liquid Loft, Berlin, Space, Conservas Theatre Company en The Glasshouse/Kees Roorda. Inl: www.festivalantartica.nl

Amsterdam

Op Manuscripta, de feestelijke opening van het boekenseizoen, presenteren 7 en 8 sept op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam meer dan 200 auteurs hun dit najaar te verschijnen boeken. Manuscripta is op de zondag ook toegankelijk voor het publiek. Een toegangsbewijs kost €10. Inl: www.manuscripta.nl

Arnhem

Het Rijnfestival Arnhem, voor oude muziek wordt op 6 september geopend met een openluchtconcert van Miranda van Kralingen en Otteto d’Amsterdam. Op het programma staan operawerken van Mozart en Rossini en muziek van de componist Hummel. Het festival voor oude muziek duurt een heel seizoen en is op meerdere locaties in de stad, ook in de openlucht. Podium Jansplein, 19u30-20u30. Inl: www.rijnfestival.nl

Den Haag

Van 11 t/m 14 september vindt voor de derde keer het festival Pure Jazz plaats. Dit jaar is het uitgebreid naar een meerdaagse happening op 8 podia en meer dan 300 artiesten. Drie dagen vormen het Theater aan het Spui, SpiZe, Hotel Mercure en The Hague Central Park (Spuiplein) het podium voor JazznotJazz, World, Funk, Soul, Jazz & Hip Hop en Jazz & Film. De vierde dag wordt afgesloten met een wereldjazz programma in de verschillende ruimtes op Korzo5HOOG. Inl: www.purejazz.nl

Dordrecht

Op 7 september (13u30-17u) vindt buiten op het historische Hof in Dordrecht de poëziemanifestatie Dichter op Het Hof plaats. Er wordt voorgedragen door Remco Campert, Jules Deeelder, Levi Weemoedt, Tjitske Jansen, Mustafa Stitou, Marieke van Leeuwen en L.F. Rosen en muziek van het Duo de Kraaien en Dempsey. De toegang is gratis. Inl: 010-4361766, www.drechtstedengedicht.nl

Maastricht

Als opening van het nieuwe leesseizoen organiseert Centre Céramique i.s.m. Maastricht Boekenstad en het Filosofiecafé Maastricht op 7 sept (15u) een filosofische lezing en debat met Marjolijn Februari (1963). Zij houdt een voordracht onder de titel ‘Literatuur als praktijk’. Centre Céramique, Maastricht. Inl: 043-3505600 & www.centreceramique.nl

Amsterdam

De Britse auteur Martin Amis zal 9 sept (20u) het podium van het John Adams Institute betreden ter ere van de Nederlandse publicatie van The Second Plane - zijn nieuwe collectie essays over de maatschappelijke ontwikkelingen na de aanslagen van 11 september. Moderator: Pieter Steinz. De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam. Res/inl: 020-624 7280 & www.john-adams.nl

Den Haag

Op 8 september (20u) houdt architectuurhistoricus Jane Loeffler, auteur van het boek The Architecture of Diplomacy een lezing. De lezing wordt gevolgd door een gesprek olv Tracy Metz. Voertaal: Engels. Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag. Res: 070-3658985 & info@stroom.nl

Leiden

Drie dagen lang zal de Leidse Hortus veranderen in een kleurrijke zee van dahlia’s. Met een expositie, die als thema Mexico - het land van oorsprong van de Dahlia - heeft, wordt het 90-jarig jubileum van de Nederlandse Dahliavereniging gevierd. Van 5 t/m 7 sept Hortus botanicus, Rapenburg 73. Inl 071-5277249/www.hortusleiden.nl