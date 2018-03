Selectie Buiten

Hummelo

Bij kwekerij Oudolf zijn zaterdag 6 en zondag 7 september de jaarlijkse Grassendagen bij Oudolf. In de privétuin bij de kwekerij is te zien hoe goed grassen zich laten combineren met vaste planten. Verder wordt Het Tuinboek van Gerritjan Deunk gepresenteerd en is Rita van der Zalm aanwezig met bloembollen en bijgoed. Ook zijn er kwekerijen met heesters en bijzondere Dahlia’s. Kwekerij Oudolf, Broekstraat 17, Hummelo. 10-16u. Inl 0314-381120 en www.oudolf.nl

Amsterdam

MTV en Meubel Stukken organiseren op 6 september een stadsfestival op het NDSM terrein in Amsterdam Noord. Valtifest is een ‘open air’ festival met muziek uit binnen- en buitenland. De line-up bestaat uit een combinatie van zowel dj’s als bands. Verder veel straatmode, eten, kunst en vliegwerk. NDSM-terrein Amsterdam-Noord. Inl: www.valtifest.nl

Reitdiep

Op 6 september is de eerste editie van ‘De Nacht van Electra’, een éénnachtsfestival geïnspireerd door het landschap aan de oevers van het Reitdiep bij Electra (Groningen). Op deze zomeravond laten musici uit binnen- en buitenland, muziekkorpsen en schoolkinderen van zich horen in een decor van wuivende graanhalmen, wolkenvelden en verscholen boerderijen. Het festival wordt om 18u30 geopend met The Creation van Joseph Haydn, in een nieuwe bewerking van Bart Visman. Electra, tussen Oldehove en Houwerzijl, op de grens van de gemeentes De Marne en Zuidhorn.Inl: www.nachtvanelectra.nl

Krimpen aan de Lek

De Kleine Zaag bij Krimpen aan de Lek is een van de vlinderrijkste natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard. Vooral de daar bloeiende watermunt en grote kaardenbol zijn echte vlinderlokkers. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert zondag 7 september van 09-12u een wandelexcursie door natuurgebied De Zaag. Tijdens deze tocht staan de vlinders en vogels centraal. Soorten die bij zonnig weer vrijwel zeker te zien zijn: kleine vos, atalanta, landkaartje en distelvlinder. Vooraf aanmelden is verplicht: via www.zuidhollandslandschap.nl en 010-272 22 22 (tussen 09u30 en 12u).

Overveen

Zaterdag 6 september is er een fietsexcursie naar het gebied waar onlangs door archeologen opgravingen zijn gedaan. Er zijn drie nederzettingen uit de 5de en 6de eeuw gevonden en sporen van bewoning. De excursie start in De Zandwaaier, waar de expositie Schatten onder je voeten is te zien met archeologische vondsten en een maquette van een vroegmiddeleeuwse boerderij. Start 14u bij duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg. Deelname € 2,50 volw en €1,50 voor 65+. Res verplicht via www.npzk.nl of 023-5411129.

En de maandelijkse rondleiding over landgoed Elswout is zondag 7 september om 14u. Het verzamelpunt is de witte bank achter het poortgebouw van Landgoed Elswout, Elswoutslaan 12a. Duur: ca. 1,5 uur. Kosten € 2,50 volw en € 1,50 per kind/65+. Aanmelding is niet nodig. Inl www.npzk.nl

Biesbosch

Tijdens BIES! Theaterfestival, van 10 t/m 14 sept, zijn vijf voorstellingen te zien. Dit keer maken ook film en beeldende kunst deel uit van BIES! Het decor voor dit alles is de natuur van de Hollandse Biesbosch. Er zijn voorstellingen van: Braakland van Compagnie Dakar in samenwerking met Lotte van den Berg; Wij van Roos van Geffen; Das Podroz Magical Mythique van Theatergroep De Bus; Spotting van Intro in situ en Design God van Space. Op het festivalterrein bij het Biesboschcentrum. Inl: 078-6397979 & www.kunstmin.nl