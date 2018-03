Selectie Beeldende kunst

Alkmaar

Stedelijk Museum Yesterday Popfoto’s van Nico van der Stam t/m 8 sept (072-5489789)

Amersfoort

Mondriaanhuis: Armando - Landschap van herinneringen verlengd t/m 12 okt; In huis -selectie uit collectie t/m 19 okt; Waarheid en waarneming Werk van Monika Buch t/m 19 okt (033-4620180)

Amsterdam

Foam Fotografiemuseum: Pieter Hugo - The Hyena Men v.a. 5 sept t/m 2 nov

Amsterdam

Huis Marseille museum voor fotografie: Cy Twombly - Photographs 1951-2007 v.a. 6 sept t/m 23 nov

Amsterdam

Museum Het Rembrandthuis: Grafisch Gezelschap De Luis v.a. 6 sept t/m 16 nov

Amsterdam

Stedelijk Museum CS: De Best Verzorgde Boeken 2007 verlengd t/m 30 sept; Snap Judgments: nieuwe standpunten in hedendaagse Afrikaanse fotografie t/m 30 sept; The Vincent Award 2008 t/m 30 sept; Deep ScreenArt in Digital Culture: Gem. Kunstaankopen 2008 t/m 30 sept; Tegenwoordigheid van geest - een keuze uit de collectie foor Wolfgang Tillmans t/m 30 sept; Docking Station: Amar Kanwar. The Torn First Pages v.a. 5 t/m 30 sept

Amsterdam

Tropenmuseum: Palestina 1948 Herinneringen aan een verdwenen vaderland t/m 4 jan 2009 (020-5688215)

Amsterdam

Verzetsmuseum Amsterdam: Weerstanders Verzet in België 1940-1945 t/m 14 sept; Drie meiden in verzet Hannie Schaft en de zusjes Oversteegen t/m 7 dec (020-6202535)

Apeldoorn

Paleis Het Loo Nationaal Museum: Landschappen van Verbeelding Tuin- en landschapsarchitectuur 1600-2000 t/m 28 sept; Een Koninklijk Fotoalbum, deel 9 t/m 4 jan 2009 (055-5772400)

Assen

Drents Museum: Bernard Essers Een wereld in zwart-wit t/m 21 sept (0592-377773)

Baarn

Kasteel Groeneveld: Landschap Leeft t/m 30 dec; Eigentijds t/m 14 okt; Landschap à la carte - een landschap om op te vreten t/m 31 dec 2009; Op je bord t/m jan 2009 (035-5420446)

Bergen

Museum Kranenburgh: FEEST t/m 3 nov; Fantasie en werkelijkheid in zwart en wit Bernard Essers (1893-1945) grafiek en tekeningen t/m 2 nov (072-5898927)

Delft

Museum Lambert v Meerten: De Liefdesbrief. Een beeld over verlangen t/m 4 jan (015-2602358)

Den Bosch

SM’S - Stedelijk Museum Land of Milk and Money Maria Roosen en Margriet Smulders t/m 7 sept; Amar Kanwar The Lightning Testimonies v.a. 5 sept t/m 16 nov

Den Haag

Fotomuseum Den Haag: Empty Paradise Internationale groepstentoonstelling t/m 21 sept (070-3381144)

Den Haag

Gemeentemuseum: De Ideale Man Mode voor echte mannen t/m 26 okt; Piet Zwart (1885-1977) Vormingenieur t/m 7 sept; Sandro Chia t/m 28 sept; Les Nabis Werk uit de collectie van de Triton Foundation t/m 30 nov; 100% Make up t/m 12 okt; Ah Xian t/m 7 sept; Mondriaan t/m 26 okt; Smoking / No Smoking t/m 19 okt; Pat Andrea Alice in Wonderland t/m 28 sept; Hughie O'Donoghue. Verdwenen verhalen, verbeelde werkelijkheid t/m 19 okt (070-3381111)

Den Haag

GEM (Museum voor Actuele Kunst): Enrique Marty t/m 9 nov; Martin Eder: De Armen t/m 9 nov; Sebastian Gögel t/m 5 okt; Thorsten Brinkmann t/m 5 okt (070-3381133)

Den Haag

Museum voor Communicatie: Ding Dong - 60 jaar langs de deur met kinderpostzegels v.a. 5 sept t/m 31 aug 2009

Deurne

Museum De Wieger: Landschapsbeelden Recente schilderijen van Michael de Kok v.a. 6 sept t/m 5 jan 2009

Deventer

Historisch Museum: Deventer maakt reclame, 1870-1970 t/m 14 sept (0570-693780)

Domburg

Marie Tak van Poortvliet Museum: Volop Zomer, de schilder Job Graadt van Roggen t/m 9 nov (0118-584618)

Dordrecht

Dordrechts Museum aan de Haven: Schetsen van Scheffer t/m 7 dec; De Scheffer: Charlotte Dumas t/m 28 sept (078-6482148)

Drachten

Museum Smallingerland: De Psalmen, een vertaling in kleur, werk van Aafke Holman t/m 18 sept (0512-515647)

Drachten

Museum aan de A7: China in Drachten een presentatie van Fries VOC Porselein t/m 21 sept (0512-587777)

Eelde

Museum De Buitenplaats: Diersculpturen van Hetty Heyster t/m 7 sept; Bloemen! ‘De mooiste bloemen uit haar tuin’ hommage aan Janneke van Groeningen-Hazenberg t/m 7 sept (050-3095818)

Eindhoven

Van Abbemuseum: Be(com)ing Dutch t/m 14 sept; Living Archive – Mixed Messages t/m 14 sept; Plug In - De collectie anders t/m april 2009 (040-2381000)

Enschede

Rijksmuseum Twenthe: Ine Vermee v.a. 6 sept t/m 9 nov

Gouda

MuseumgoudA: Isabel Ferrand t/m 5 okt (0182-331000)

Groningen

Groninger Museum: Tekens aan de wand Chinees Nieuw Realisme en Avant-garde in de jaren ’80 en ’90 t/m 26 okt; Ai Weiwei Solotentoonstelling t/m 23 nov; New World Order Hedendaagse Installatiekunst en fotografie uit China t/m 9 nov (050-3666555)

Groningen

Universiteitsmuseum: The Colors of China t/m 14 sept (050-3635083)

Haarlem

Teylers Museum: Frank van Hemert Birth copulation death v.a. 6 sept t/m 22 nov

Haarlem

Vishal: Aan het licht gericht t/m 15 okt (023-5326856)

Heerenveen

Museum Belvédère: Robert Zandvliet Schilderijen t/m 23 nov (0513-644999)

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie/Kasteel Het Nijenhuis: Arno Kramer-: Dubbelstroom / Doublestream t/m 23 nov (0572-388188)

Hilversum

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: ZOOM Safari t/m 4 jan (035-6775555)

Leeuwarden

Fries Museum: Fotomanifestatie Noorderlicht - Behind Walls v.a. 7 sept t/m 26 okt

Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof: Levenswerk 06 solopresentatie Wim Borst t/m 4 jan 2009; Verliefd op Titia t/m 14 sept; Henri Breetvelt. Expressionist in art nouveau t/m 19 okt; Liefde & Hebzucht deel 3 v.a. 7 sept tot medio april 2009

Leiden

Naturalis: Dubois, ontdekker van de aapmens t/m 4 jan Langs de polen landschapsfoto’s van Wim van Passel t/m 9 nov (071-5687600)

Leiden

Rijksmuseum van Oudheden: Beeldschoon, meesterwerken in gips t/m 16 nov; Europa. Verborgen vondsten t/m 14 sept; Dierenmummies t/m 1 mrt 2009 (071-5163163)

Maastricht

Centre Céramique: Over Goden en Doden t/m 11 jan 2009; Hete glassplinters, le tour d' Afrique Fotograaf Chris Keulen t/m 14 sept (043-3505600)

Maastricht

NAi Maastricht: ‘State Alpha, on the architecture of sleep’ t/m 5 okt (043-3503020)

Middelburg

Zeeuws Museum: 250 Jaar PZC t/m 29 sept; ROOD. Retour aux Racines/ Back to my Roots Rianne de Witte t/m 5 okt; Terug naar Zeeland Topstukken uit de 16e en 17e eeuw in Zeeuws Museum t/m 14 sept; De Ramp '53 t/m 7 sept (0118-653060)

Naarden

Comenius Museum: Unitas Fratrum De Hernhutters en Comenius t/m 14 sept (035-6943045

Roermond

Stedelijk Museum Roermond: Paul Koppers: Seven Scenes t/m 20 okt (0475-333496)

Rotterdam

Belasting & Douane Museum: Lifestyle heeft zijn prijs - de douane rekent af! t/m 2 nov (010-4400200)

Rotterdam

Museum Boijmans van Beuningen: Yayoi Kusama - Mirrored Years t/m 19 okt; De collectie 1 t/m medio 2008; Limited/Unlimited Honderd jaar Dutch Design t/m 12 okt; Drijvende kunstobjecten in vijver Museum Boijmans Van Beuningen t/m 19 okt (010-4419400)

Rotterdam

Historisch Museum Het Schielandshuis: Feyenoord 100 jaar t/m 19 okt Stad van Rotterdammers t/m 15 sept. De Dubbelde Palmboom: (010-2176767)

Rotterdam

Kunsthal: China in posters Een gedroomde werkelijkheid t/m 21 sept; Zwitserse bergkinderen Foto’s Emil Brunner t/m 14 sept; De hutongs van Beijing fotografie Ambroise Tézenas t/m 28 sept (010-4400300)

Rotterdam

Maritiem Museum Rotterdam: Zoute Dromen - Short Sea Shipping t/m 8 mrt 2009; Schatten van Nedlloyd t/m 7 sept; Macht & Glorie - Scheepvaart in de Gouden Eeuw t/m 8 mrt Holland-Amerika Lijn t/m 8 mrt (010-4132680)

Rotterdam

NAi: Olympisch Vuur Spelen met Toekomst t/m 21 sept; My Public Space t/m 7 okt (010-4401200)

Rotterdam

Nederlands Fotomuseum: Piet Hein Stulemeijer Nieuw Nederland - Haagse Beemden v.a. 6 sept t/m 26 okt

Tilburg

Audax Textielmuseum Tilburg: Van Labyrinth tot Big Mama, projecten uit het TextielLab t/m 9 nov (013-5367475)

Utrecht

Museum Catharijneconvent: Met Passie Geschilderd Topstukken uit de Gouden Eeuw t/m 14 sept (030-2313835)

Veere

Museum de Schotse Huizen: De kunstenaarsfamilie Ten Klooster ‘De Veersche Jaren’ 1915-1969 t/m 21 sept (0118-501744)

Venlo

Museum van Bommel van Dam: Deutschland/Deutschland t/m 7 sept; André Dieteren t/m 7 sept (077-3513457)

Zoetermeer

Stadsmuseum Zoetermeer: Dichtbij klopt het hart der Wereld Nederland op de Expo 58 t/m 28 sept (079-3164735)

Zutphen

Museum Henriette Polak: De kleur van zwart-wit werk van Riek Wesseling t/m 21 sept (0575-516878)